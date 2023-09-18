Kütür kütür turşu yapmanın sırrıymış! 35 yıllık turşucu işin sırrını herkes için anlattı

İşin sırrı, turşunun kütür kütür olmasıymış. Bunun için ise öncelikle doğru malzemelerin kullanılması gerekiyor. Turşunun lezzetini arttıran malzemeler arasında tuz, sirke, sarımsak, biberiye ve kekik gibi baharatlar yer alıyor.

İkinci önemli nokta, turşu yaparken kullanılacak olan suyun kalitesidir. Su, turşunun tadını etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Bu nedenle, mümkünse kaynak suyu kullanılması öneriliyor.

Turşu yaparken dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise turşu sebzelerinin tazeliğidir. Taze sebzeler, turşunun lezzetini arttırır ve daha kısa sürede fermente olmasını sağlar. Bu nedenle, turşu yaparken taze sebzeler kullanmak önemlidir.

Turşu yapımında en önemli adım ise doğru fermantasyon süresinin belirlenmesidir. Turşunun lezzetli olması için doğru fermantasyon süresi çok önemlidir. Bu süre, turşunun cinsine ve büyüklüğüne göre değişebilir. Ancak genel olarak, turşu en az 1 hafta boyunca fermantasyon sürecinden geçmelidir.

Son olarak, turşuyu saklama koşulları da turşunun lezzetini etkileyen faktörlerden biridir. Turşu, serin ve karanlık bir yerde saklanmalıdır. Ayrıca, turşunun üzerini örtecek kadar su ilave edilmelidir.

1 GECEDE HAZIR OLAN TURŞU

ulusalpost.com sitesinde yer alan bir içerikte; 1 gecede hazır olan turşu tarifi paylaşıldı. İşte o tarif

Malzemeler:

- 4 adet yeşil biber

- 4 adet kırmızı biber

- 2 adet acı süs biberi

- 1/2 kg ince seçilmiş salatalık

- 8 adet sıkılmış limon

- 6 diş ezilmiş sarımsak

- 1 tatlı kaşığı kuru nane

- 1 tatlı kaşığı tuz

Hazırlanışı:

Adım 1: İlk olarak, biberleri ayıklayın ve irice doğrayın. Süs biberlerinin alt kısımlarından delikler açın. Salatalıkları iyice yıkayın ve sadece baş kısımlarını alarak bıçakla delikler açın.

Adım 2: Bir tencerede su kaynatın ve salatalıkları bu kaynar suda yumuşayana kadar haşlayın. Daha sonra salatalıkları süzüp soğumaları için bir kenara alın.

Adım 3: Salatalıklar ilk sıcaklığını kaybettikten sonra dilimleyin ve derin bir kaba biberler ile birlikte boşaltın.

Adım 4: Ayrı bir kapta limon suyu, nane, ezilmiş sarımsak ve tuzu iyice karıştırın. Bu karışımı sebzelerin üzerine ekleyin ve iyice karıştırın.

Adım 5: Hazırladığınız turşuyu dolapta beklettikten sonra yemeklerin yanında soğuk servis yapabilirsiniz. Eğer hemen tüketmeyecekseniz, turşuya daha fazla lezzet katmak için 2 kaşık zeytinyağı ekleyebilirsiniz. Bu şekilde turşunuz hem daha lezzetli olacak hem de 1-2 gün daha dayanabilecektir.