Patates salatasını yaparken bunu denemelisiniz. Daha lezzetli ve doyurucu olmasını sağlıyor

Patates salatası belki de Türk mutfağında en pratik tariflerden biridir. Ancak şimdi sizlere çok farklı bir tarif vereceğiz..

Patates salatasını yaparken bunu denemelisiniz. Daha lezzetli ve doyurucu olmasını sağlıyor

Patates salatası, genellikle haşlanmış patates, mayonez, turşu, tuz ve karabiber gibi malzemelerin karıştırılmasıyla yapılan bir salata türüdür. Türk mutfağında sıkça tüketilen bir salata olan patates salatası, özellikle yaz aylarında soğuk yemeklerin yanında tercih edilir. Ayrıca, farklı malzemeler eklenerek çeşitli lezzetler elde edilebilir.

Patates salatası yaparken genelde haşlanmış patatesle yapıyoruz. Ancak közlenmiş patatesle yapılan patates salatası çok daha lezzetli oluyor. Üstelik patatesin kabuklarını soymakta çok daha kolay oluyor. Uzun bir süredir uygulamış olduğum tarifi sizlerle paylaşmak istiyorum

MALZEMELER

5 veya 6 adet patates

Tuz

KÖZLENMİŞ PATATESLE SALATA TARİFİ

Patatesleri güzelce yıkayın. Üzerinde bıçakla bir kaç delik açın. Ardından önceden ısıtmış olduğunuz fırına bir tepsi ile patatesleri sürün. Patatesleri fırına sürmeden önce üzerine biraz tuz serpiştirin. Fırında patatesler iyice közlenince ardından patatesleri çıkarın.

Biraz soğuduktan sonra kabuklarını zaten hızlı bir şekilde soyabileceksiniz. Ardından küp küp doğrayıp geniş bir salata kasesine patatesleri ekleyin. Dilerseniz yeşil soğan ve biberde dilimleyip salataya ekleyebilirsiniz. Tercihe göre maydanoz da iyi gidecektir.

Sonrasında zeytinyağı, sirke ve birazda limon suyu döktükten sonra istediğiniz baharatları ve tuzu da ilave edip salatanızı karıştırın.

Haşlanmış patatesten yapılan salatadan çok daha lezzetli ve çok daha sağlıklı olacaktır.

Bir başka tarifimiz daha var. Bu tarifi de çok uzun süre önce denemiş ve çok beğenmiştim.

KÖZ PATLICANLI PATATES SALATASI

Malzemeler

4 adet patates
Yarım demet maydanoz
1 orta boy domates
1 orta boy soğan
2 sivri biber
1 limon
2 çorba kaşığı nar ekşisi
Pulbiber
Nane
Berrak Sızma Zeytinyağı
Berrak Közlenmiş Patlıcan

YAPILIŞI

Patates salatasını yaparken bunu denemelisiniz. Daha lezzetli ve doyurucu olmasını sağlıyor - Resim : 1

Haşlanmış veya fırında közlenmiş 4 adet patatesi küp küp doğrayın ve ince kıyılmış yarım demet maydanoz, küp doğranmış bir orta boy domates, 1orta boy soğan ve 2 sivri biberi karıştırın.

Küçük bir kasede, 1 limon suyunu, 2 çorba kaşığı nar ekşisini, biraz pul biber ve naneyi, Berrak Sızma Zeytinyağını ve tuzu karıştın.

Közlenmiş patlıcanları, patates karışımının üzerine alıp, sos karışımını ekleyin.

Patlıcanları önceden közlemiş olmanız gerekiyor bu tarifte..

Küçük bir püf noktası, Salatanızı servis yapmadan 1 saat kadar önce hazırlayıp, dinlendirirseniz daha lezzetli olacağını göreceksiniz.

Her iki tarifi de patates salatası yaparken deneyebilirsiniz. Açıkçası uzun zamandır her iki tarifte en çok sevdiğim tarifler arasında yer alıyor.

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