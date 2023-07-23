Bunları uyguladığınızda sıcak havadan korunacaksınız. Yazın Serin ve Güvende Kalmanın Püf Noktaları

Sıcak havalardan korunmak önemlidir, çünkü aşırı sıcaklık vücutta sıvı kaybına ve güneş çarpması gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. theGuardian.com sitesinden derlenen listemizde işte sıcak havalardan korunma yöntemleri:

Su İçmek: Sıcak havalarda sık sık su içmek, vücuttaki sıvı dengesini korur ve susuz kalmayı önler. Dünya Sağlık Örgütü sitesi www.who.int yayınlanan makalede su içmenin insan sağlığı üzerindeki etkileri detaylıca ele alınmış, yaşamın temeli olduğu belirtilmiştir.

Güneşten Korunmak: Güneş ışınlarına direkt maruz kalmamak için şapka, gözlük ve güneş kremi kullanmak önemlidir. Mümkünse, güneşin en dik olduğu saatler olan 10:00 ile 16:00 arasında dışarıda uzun süre kalmaktan kaçınmak da faydalı olacaktır.

Hafif ve Gevşek Giysiler Giymek: Hafif ve açık renkli giysiler giymek, hava dolaşımını sağlar ve vücudu serin tutar.

Klima veya Fan Kullanmak: İç mekanlarda klima veya fan kullanmak, vücut sıcaklığını düşürmeye yardımcı olur. Evde klima veya fan yoksa, serin bir ortamda zaman geçirmek için halka açık mekanları tercih edebilirsiniz.

Serin Yerlerde Durmak: Sıcak havalarda açık alanda çok fazla dolaşmaktan kaçınmak ve gölgeli veya serin yerlerde dinlenmek, vücut ısısının artmasını engeller.

Sulu ve Serin Aktiviteler: Havuzda yüzmek veya serin sulu bölgelerde vakit geçirmek, serinlemenize yardımcı olabilir.

Sıcak Yemeklerden ve Alkolden Kaçınmak: Sıcak havalarda ağır ve sıcak yemeklerden kaçınmak, vücut ısısının artmasını önler. Ayrıca, alkolden uzak durmak da vücutta daha fazla su kaybına neden olabilir.

Bol Miktarda Meyve ve Sebze Tüketmek: Meyve ve sebzeler, su içeriği yüksek ve besleyici değerleri zengin besinlerdir. Bu nedenle, sıcak havalarda bol miktarda meyve ve sebze tüketmek vücudun su ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur.

Soğuk Su veya Nemli Havlu Kullanmak: Boynunuza veya bileklerinize soğuk su dökmek veya nemli bir havlu kullanmak, vücut sıcaklığını düşürmeye ve serinlemeye yardımcı olabilir.

Düzenli Olarak Duş Almak: Düzenli olarak serin duş almak, vücut sıcaklığını düşürmeye ve terlemeyi önlemeye yardımcı olur.

Unutmayın, aşırı sıcak havalarda vücut sıvı dengesini korumak çok önemlidir. Eğer güneş çarpması belirtileri hissederseniz, hemen serin bir yere geçip bol su içmeli ve bir sağlık uzmanına başvurmalısınız.