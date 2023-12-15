Ocak zammı öncesinde emekliye yeni ek ödeme! Hesaplara yatacak

Çalışan emeklilere 5000 TL ödeme yapılacak. Emekli olup çalışmaya devam edenlere de verilecek olan 5 bin lira ikramiye tarihleri açıklandı. İşte detaylar

Ocak zammı öncesinde emekliye yeni ek ödeme! Hesaplara yatacak

Milyonlarca emekli 5000 TL ikramiyenin ne zaman ödeneceğini merak ediyordu. Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesi yatırılmamıştı.

MAĞDURİYET SON BULUYOR

Cumhuriyetin yüzüncü yılına özel ilk ve son kez verilen 5 bin liradan yalnızca çalışmayan emekliler faydalandı.

SSK, Bağkur ve EYT'liler olmak üzere sigortası olmayan her vatandaşa ödeme yapıldı.

Karardan mağdur olan emekliler için çalışma başlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gereğinin yapılması için talimat verdi.

Milyonlarca emeklinin beklediği Cumhuriyet ikramiyesi ödemelerinde süreç başlıyor.

Ocak zammı öncesinde emekliye yeni ek ödeme! Hesaplara yatacak - Resim : 1

ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

Emekli maaşı alanlara yapılacak ek ödemenin ayın 15'inden 31 Aralık tarihine kadar hesaplara yatacağı öğrenildi.

Vatandaşlar ek ikramiyelerini maaş aldıkları hesaplarından çekebilecek.

Kaynak: Ensonhaber

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