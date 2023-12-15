Araç sahiplerini ilgilendiriyor! Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, zorunlu trafik sigortasındaki aylık azami prim artış oranını yüzde 5'den yüzde 10'a yükselterek sigorta şirketlerine Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında her ay yüzde 10'luk zam yapma yetkisi verildi

Araç sahiplerini ilgilendiriyor! Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem

Araç sahiplerini üzecek bir haber daha geldi! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, zorunlu trafik sigortasında önemli bir değişikliğe giderek prim artış oranını yüzde 10'a yükseltti.

Dün Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, 2024 yılının ilk 4 ayı için aylık azami prim artışı yüzde 5 olarak belirlenmişti. Ancak bugün alınan kararla bu oran yüzde 10'a çıkarıldı.

Araç sahiplerini ilgilendiriyor! Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem - Resim : 1

MALİYET ARTIŞI DA YAŞANACAK


Bu yeni karar doğrultusunda, sigorta şirketleri Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında her ay primleri yüzde 10 oranında artırabilecekler. Özellikle araç sahipleri için önemli bir konu olan zorunlu trafik sigortasındaki bu değişiklik, sigorta şirketlerinin primlere yapabileceği zam oranını artırarak sektördeki maliyet artışlarını etkileyecek.

2023'ün mayıs ayından itibaren aylık yüzde 2 olarak uygulanan azami prim artış oranının yükseltilmesi, sigorta müşterileri ve sigorta şirketleri arasında yeni bir tartışma konusu olurken artışın araç sahipleri üzerindeki mali yükü artırabileceği ön görülüyor.

Limon + şekerle gelen şaşırtıcı etki! Bakın yüze sürülünce ne işe yarıyor Limon + şekerle gelen şaşırtıcı etki! Bakın yüze sürülünce ne işe yarıyor
Kestanenin çok daha lezzetli olmasını sağlayan tüyo! Hızlıca da soyuluyor Kestanenin çok daha lezzetli olmasını sağlayan tüyo! Hızlıca da soyuluyor
Hindistan'da çokça kullanılıyor - 1 kaşığı beyni hemen harekete geçiriyor Hindistan'da çokça kullanılıyor - 1 kaşığı beyni hemen harekete geçiriyor
İŞKUR en çok eleman aranan iş kollarını açıkladı! İş çok işçi yok İŞKUR en çok eleman aranan iş kollarını açıkladı! İş çok işçi yok
ÇOK OKUNANLAR
Bakanlık duyurdu: Tapuda yeni dönem başlıyor! Tapuda yeni dönem başlıyor!
Ünlü Astrolog Dinçer Güner'den 2024 öngörüleri: Şans dönüyor! Ünlü Astrolog Dinçer Güner'den 2024 öngörüleri: Şans dönüyor!
İstanbul anketinden AKP'ye kötü haber: İmamoğlu her ay daha da yükseliyor! İstanbul anketinden AKP'ye kötü haber: İmamoğlu her ay daha da yükseliyor!
Bu burçlara sahip olanlar yaşadı! Yeni yılda tüm kapılar ardına kadar açılacak Bu burçlara sahip olanlar yaşadı!
Dilan Polat cezaevinde röportaj verdi!: Artık dayanamıyorum Dilan Polat cezaevinde röportaj verdi!: Artık dayanamıyorum