Kestanenin çok daha lezzetli olmasını sağlayan tüyo! Hızlıca da soyuluyor

Kestane, insan sağlığı için oldukça faydalı bir besindir. İçeriğindeki yüksek lif oranı sindirim sistemini düzenler ve tokluk hissi sağlar.

Aynı zamanda vitamin ve mineral bakımından zengin bir kaynaktır. Kestanenin tüketilmesi kalp sağlığını destekler, kan şekerini dengelemeye yardımcı olur ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

Ayrıca antioksidan özellikleri sayesinde vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı korur.

Bu nedenle kestane, dengeli bir beslenme programında yer almalıdır.

Malzemeler:



600 gram kestane,

1 adet fırın torbası



Yapılışı



Enine çizdiğiniz kestaneleri bol suda yıkayıp 10 dakika kadar suda bekletin.

Fazla suyunu aldığınız kestaneleri, fırın torbasına doldurup kapatın.

Birkaç yerden deldiğiniz fırın poşetini tepsiye yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 35 dakika kadar pişirin.

Pişme derecesi ve kıvamını kontrol ettikten sonra ılık olarak servis edin.

Püf noktası

Bu şekilde kurutmadan kestane pişirebilirsiniz.

Bu tarifle hazırlanan kestane çok daha hızlı soyulmaktadır.

KESTANE KABUKLARI NE YAPILIR?

Kestane kabukları genellikle dekoratif amaçlar için kullanılır. Kestane kabuklarından el sanatları yapmak için çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Örneğin, kestane kabuklarından yapılan takılar, magnetler veya tablolar oldukça popülerdir. Ayrıca, kestane kabuklarından doğal boya elde etmek de mümkündür. Kestane kabuklarının doğal parlaklığını korumak için vernik veya yağ kullanılabilir. Bu şekilde, kestane kabuklarından yapılan ürünler dayanıklı ve estetik bir görünüme sahip olacaktır.

Kaynak: Mynet.com, Youtube.com