NOW TV'den Show TV'ye Transfer Oldu! Artık Orada Seyredebileceksiniz

Yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Çok sayıda dizi için çekim hazırlıkları başladı. Bir yandan da yapım şirketleri yeni oyuncularla anlaşmak için masaya oturmuş durumda.

NOW TV'DEN SHOW TV'YE GEÇTİ

NOW TV ekranlarında yayımlanan Kirli Sepeti'nden ayrılan Gözde Seda Altuner Show TV'nin sevilen dizisine transfer oldu. Birsen Altuntaş, başarılı oyuncunun rolünü ve detayları açıkladı.

SANDIK KOKUSU DİZİSİNE TRANSFER OLDU

Başrollerinde Ayça Bingöl, Ceren Moray ve Cansu Tosun gibi isimlerin yer aldığı Kirli Sepeti dizisine ilk olarak Gözde Seda Altuner, Serhat Kılıç ve Halil İbrahim Ceyhan veda etmişti. Altuner, yeni dizi ile el sıkıştı. Bundan böyle kendisini yeni sezonda Show TV'nin sevilen başka bir dizisinde izleyeceğiz. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu dizi 2. sezon hazırlıkları süren Sandık Kokusu dizisi oldu. Dizinin kadrosuna son olarak Serkay Tütüncü’nün ardından Ali Yağcı katılmıştı.





HASAN BAŞKAYA'NIN KIZ KARDEŞİNE CAN VERECEK

Yeni sezona Şanlıurfa sahneleriyle başlayacak olan dizide Uğur Yücel’in canlandırdığı Hasan’ın kız kardeşi Gülnaz Başkaya’yı oynayacak. Dizide,Uğur Yücel çok güçlü bir mafya babasına can veriyor.