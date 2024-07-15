81 İldeki Emeklilere İndirimli Olacak. Duyuru Yapıldı ve Uygulama Başladı

PTT, emekliler için özel bir kampanya başlatıyor. Bu kampanya, ülkemizin 81 ilindeki tüm emeklileri kapsayacak şekilde tasarlandı.

PTT, emekliler için özel bir kampanya başlatarak yurt içi varışlı kargo gönderimlerinde yüzde 20 indirim sunacağını duyurdu. Bu adım, emeklilerin ekonomik zorluklarla mücadele ettiği bu dönemde önemli bir destek olacak.

Son dönemde artan enflasyon ve döviz kuru, emeklilerin maddi sıkıntılarını daha da derinleştirmiş durumda. Emekli maaşlarının yetersizliği, günlük yaşamda temel ihtiyaçları karşılamakta bile zorlanmalarına neden oluyor. Bu durum, birçok emeklinin mağduriyet yaşamasına sebep oluyor.

YÜZDE 20 İNDİRİM UYGULANACAK

İndirimin özellikle kargo gönderimlerinde uygulanacağı belirtildi. Açıklanan bilgilere göre, emeklilere standart taşıma ve adrese teslim hizmetlerinde ayda en fazla 5 adet yurt içi varışlı kargo gönderimlerinde yüzde 20 indirim sunacak.

81 İLDEKİ TÜM EMEKLİLER YARARLANABİLECEK

PTT işyerlerinde T.C. kimlik numaralarını vererek tüm emekliler bu kampanyadan yararlanabilecek. İndirimden faydalanmak için herhangi bir işlem veya şart a gerek yok.