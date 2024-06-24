Muazzez İlmiye Çığ'ın yeğeni meğer Kanal D'nin en ünlü ekran yüzüymüş

Kanal D’nin 18 yıldır süren dizisi Arka Sokaklar’ın Rıza babası Zafer Ergin teyzesi Muazzez İlmiye Çığ’ın 110. yaş gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Arka Sokaklar’ın Rıza babası Zafer Ergin (81) önceki akşam ilk Türk kadın Sümerolog olan teyzesi Muazzez İlmiye Çığ’ın 110 yaş gününü kutladı ve Çığ’la geçmişte çekilen bir pozunun altına şunları yazdı:

“Teyzem, senin gibi özel bir insanla aynı ailede olmak büyük bir zenginlik. Doğum günün kutlu olsun… Seni Çok Seviyorum..”

Muazzez İlmiye Çığ’ın uzun yaşam sırrı!

Anadolu Ajansı'na konuşan Muazzez İlmiye Çığ, uzun yaşam sırrını açıkladı ve şunları söyledi;



Bunu bana sormayın, yukarıdakine sorun. Bunu ben de bilmiyorum, şaşıp kalıyorum. Bütün gün kavga ediyorum yukarıdakiyle, daha niye beni tutuyorsun diye...



Nasıl besleniyorsunuz, var mı özel bir diyet programınız?



Keyfime göre yaşıyorum, canım ne isterse onu yapıyorum. Her şeyi yiyorum, yemediğim bir şey yok. Şeker de ekmek de yiyorum, fakat kararında, yürüyüşe çıkamıyorum, bir tek kusurum bu.

Sizi bu kadar sağlıklı ve dinç tutan şey nedir?



İyi düşün, mutlu olmaya çalış, kin besleme. Hayatta daima herkese iyi gözle baktım ve çok çalıştım. Çalışmayı her şeyden üstün tuttum. Hala da okuyorum, çalışıyorum. Çalışmak ve iyi düşünmek beni dinç tuttu. Sigara ve içkiyi hayatımda hiç kullanmadım, çok yürüdüm zamanında. Daima ölçülü olmaya çalıştım.