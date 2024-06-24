Star TV 3.sezon onayı vermişti! Yalı Çapkını ne zaman başlıyor belli oldu

Star TV ekranlarında izleyicilerle buluşmaya hazırlanan Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümleri için geri sayım başladı. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in başrolünde yer aldığı dizi, Eylül ayında izleyicilerle buluşacak.

Yaklaşan yeni bölümler için heyecan dorukta! Yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği Yalı Çapkını dizisinin çekimleri ise Ağustos ayında başlayacak. Dizinin hayranları, merakla beklenen yeni sezonun heyecanını şimdiden hissetmeye başladı.

Eylül ayında ekrana gelecek olan Yalı Çapkını dizisi, izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Heyecanla beklenen yeni bölümler için geri sayım başladı!

İKİLİ OBJEKTİFLERE TATİLDE YAKALANDI

Televizyongazetesi'nin aktardığı habere göre; Yalı Çapkını dizisinin yıldızları birlikte tatil yaptı, kameralara birlikte görüntü verdi!

Yalı Çapkını dizisi ikinci sezonu tamamladı. Dizide Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu ile Ferit olarak izlediğimiz Mert Ramazan Demir, başarılı bir sezon daha geçirdi.

Her ne kadar dizinin reytingleri ikinci sezonda, birinci sezona göre daha düşük gelse de Yalı Çapkını projesi hem geniş bir izleyici kitlesini etkilemeye devam etti hem de üçüncü sezon onayını aldı.



Dizinin ilk sezonunun ardından ikilinin yine birlikte tatil yapması magazin gündeminde yer almış, ancak sonraki süreçte ilişkilerinin devam edip etmediği yönünde büyük karmaşa yaşanmıştı.

İki genç oyuncunun ikinci sezonun ardından İspanya tatiline çıkması ve dönüşte havalimanında kameralara birlikte görüntü vermesi önemli bir mesaj olarak kabul ediliyor.

İkinci sezonda hikaye olarak zayıflayan, reyting kaybeden Yalı Çapkını dizisi için 3. sezonda başrol oyuncularının aşkının projeye etkisinin ne olacağı merak ediliyor.