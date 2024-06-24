Kanal D'nin en iddialı dizileri arasında gösteriliyordu! Erken final mi yapacak?

Kanal D ekranlarında yayımlanan ''Yalan'' dizisiyle ilgili dikkat çeken iddia

Kanal D'nin en iddialı dizileri arasında gösteriliyordu! Erken final mi yapacak?

Kanal D'nin en iddialı dizilerinden biri olarak gösterilen Yalan dizisinin Eylül itibariyle ekranda olmayacağı öne sürüldü. Dizideki hikayenin hızlı ilerlemesinden şikayetçi olan seyirciler erken final söylentilerinin çıkması üzerine sosyal medyadan dizinin devam etmesi yönünde peş peşe paylaşımlar yaptılar. Kanal D yönetiminden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Kanal D’nin yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği dizisi Yalan yeni bölümü ile ekrana geliyor.


Yıllar sonra cezaevinden çıkan Melike’nin içine düştüğü yalanlar örgüsünden kurtulma hikayesini ekrana taşıyan dizinin yeni bölümünün özeti şöyle;

Kanal D'nin en iddialı dizileri arasında gösteriliyordu! Erken final mi yapacak? - Resim : 1

Melike’nin şüpheleri bu sefer de Hülya’nın sunduğu kanıtlarla söner. Artık kendi yolunu çizmeye karar veren Melike, Hülya’nın iş teklifini değerlendirir. Duru, Melike hakkındaki karanlık gerçeği öğrenerek alt üst olur. Kerim, ağabeyinin dosyası ile ilgili yeni ipuçları yakalamaya çalışırken, Haluk’a istemeden büyük bir koz verir. Zehra’nın davetinde Melike’nin aileye yakınlaşmasıyla, Kadir ve Seher arasındaki ipler kopma noktasına gelir. Melike tüm şüphelerini bastırmış kendi yoluna gideceğinden eminken, Duru’yla ilgili öğrendiği büyük gerçek Melike’yi tekrar ateşler. Peki, Berrin’in Duru’yla ilgili sakladığı büyük sır ortaya çıkacak mıdır?

Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat gibi tecrübeli isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalan’ın yönetmen koltuğunda Hakan İnan otururken; dizinin senaryosunu ise Cem Akyoldaş ve Murat Boyacıoğlu kaleme alıyor.

“Yalan” yeni bölümüyle 24 Haziran Pazartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!

Camdaki Kız dizisiyle büyük ses getirmişti! Yeni kanalı ve dizisi belli olduCamdaki Kız dizisiyle büyük ses getirmişti! Yeni kanalı ve dizisi belli olduGözden Kaçmasın

Camdaki Kız dizisiyle büyük ses getirmişti! Yeni kanalı ve dizisi belli oldu
Camdaki Kız dizisiyle büyük ses getirmişti! Yeni kanalı ve dizisi belli oldu
En sevilen oyuncular arasında yer alıyordu! Birce Akalay hastalığını açıkladı
En sevilen oyuncular arasında yer alıyordu! Birce Akalay hastalığını açıkladı
Malatya'da hasadı başladı... Ürünlerin birçoğu yurt dışına gönderilecek
Malatya'da hasadı başladı... Ürünlerin birçoğu yurt dışına gönderilecek
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 7 il için uyarı! Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Peruğu başına dert oldu! Kobra Murat konserlerini iptal etti Peruğu başına dert oldu! Kobra Murat konserlerini iptal etti
Bursa'da skandal: İYİ Partili başkan “lezbiyenler mesken tuttu” diyerek kadınlar plajını kapattı İYİ Partili başkan “lezbiyenler mesken tuttu” diyerek kadınlar plajını kapattı
Dert ortağı oldular! Seçil Erzan ile Dilan Polat aynı koğuşta kalmak için dilekçe verdi Seçil Erzan ile Dilan Polat aynı koğuşta kalmak için dilekçe verdi
Memur ve emeklinin gözü temmuz ayında: Maaşlara ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerde konuşulan 3 formül Temmuzda memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak?