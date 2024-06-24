Kanal D'nin en iddialı dizileri arasında gösteriliyordu! Erken final mi yapacak?

Kanal D'nin en iddialı dizilerinden biri olarak gösterilen Yalan dizisinin Eylül itibariyle ekranda olmayacağı öne sürüldü. Dizideki hikayenin hızlı ilerlemesinden şikayetçi olan seyirciler erken final söylentilerinin çıkması üzerine sosyal medyadan dizinin devam etmesi yönünde peş peşe paylaşımlar yaptılar. Kanal D yönetiminden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Kanal D’nin yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği dizisi Yalan yeni bölümü ile ekrana geliyor.



Yıllar sonra cezaevinden çıkan Melike’nin içine düştüğü yalanlar örgüsünden kurtulma hikayesini ekrana taşıyan dizinin yeni bölümünün özeti şöyle;

Melike’nin şüpheleri bu sefer de Hülya’nın sunduğu kanıtlarla söner. Artık kendi yolunu çizmeye karar veren Melike, Hülya’nın iş teklifini değerlendirir. Duru, Melike hakkındaki karanlık gerçeği öğrenerek alt üst olur. Kerim, ağabeyinin dosyası ile ilgili yeni ipuçları yakalamaya çalışırken, Haluk’a istemeden büyük bir koz verir. Zehra’nın davetinde Melike’nin aileye yakınlaşmasıyla, Kadir ve Seher arasındaki ipler kopma noktasına gelir. Melike tüm şüphelerini bastırmış kendi yoluna gideceğinden eminken, Duru’yla ilgili öğrendiği büyük gerçek Melike’yi tekrar ateşler. Peki, Berrin’in Duru’yla ilgili sakladığı büyük sır ortaya çıkacak mıdır?

Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat gibi tecrübeli isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalan’ın yönetmen koltuğunda Hakan İnan otururken; dizinin senaryosunu ise Cem Akyoldaş ve Murat Boyacıoğlu kaleme alıyor.

“Yalan” yeni bölümüyle 24 Haziran Pazartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!