Malatya'da hasadı başladı... Ürünlerin birçoğu yurt dışına gönderilecek

Malatya'da bu yılın kayısı hasadı başladı. Binlerce üretici tarafından toplanan kayısılar, geleneksel yöntemlerle kurutulduktan sonra birçoğu yurt dışına gönderilecek. Malatya'nın coğrafi işaretli ve dünya genelinde ün kazanmış olan kayısısı, kalitesiyle ve lezzetiyle tüketicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor.

Kayısı hasadının başlaması, bölge ekonomisine önemli bir katkı sağlayacak. Aynı zamanda, kayısı üreticileri için de verimli bir sezon olması bekleniyor. Toplanan kayısıların kurutulması sürecinde, geleneksel yöntemlerin yanı sıra modern teknolojik imkanlardan da faydalanılacak. Bu sayede, ürünlerin kalitesi ve dayanıklılığı artırılarak uluslararası pazarda daha rekabetçi hale gelmesi hedefleniyor.

KAYISI TÜKETMENİN VÜCUDA SAĞLADIĞI FAYDALAR

Sağlıklı beslenme konusunda uzmanlar, dengeli bir beslenme için meyve tüketiminin önemini vurguluyorlar. Özellikle günde 3 tane kayısı tüketmek sağlık için oldukça faydalı olduğu ifade ediliyor.

Kayısılar; A, B, C, E vitaminleri, lif ve potasyum gibi birçok besin öğesi içeriyor. Bunların yanında K vitamini sayesinde kanın pıhtılaşmasını sağlıyor.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Kayısılar, antioksidanlar açısından zengin bir kaynaktır. A ve C vitamini içeriği, bağışıklık sisteminin güçlenmesine ve hastalıklara karşı direncin artmasına yardımcı olur. Kayısının bilinen bu özelliği bağışıklık sistemine destek verir.

SİNDİRİM SİTEMİNİ DÜZENLER

Lif bakımından zengin olan kayısılar sindirim sistemini düzenler. Sindirim sürecini hızlandırır, kabızlık riskini azaltır ve sindirim sağlığını destekler.

GÖZ SAĞLIĞINI KORUR

Kayısı iyi bir A, C ve E vitamininin yanı sıra lutein, zeaksantin ve retinol kaynağıdır. Bunların hepsi göz sağlığını destekleyerek katarakt ve beta karoten içeriğiyle körlüğe yol açabilen yaşa bağlı makula dejenerasyonu riskini de azaltır.

CİLDİ BESLER, PARLAKLIK VERİR

Kayısı E ve C vitamini etkisiyle cildi besleyip parlaklık vererek cildi korur. E vitamini, ciltteki serbest radikallerle savaşır ve yaşlanma belirtilerini azaltır. Kayısı tüketmek, cildin nem dengesini korumaya ve genç ve sağlıklı bir cilt görünümünü desteklemeye yardımcı olabilir.

Uzmanlar, sağlıklı bir yaşam için düzenli olarak çeşitli meyveleri tüketmenin önemini vurgulamaktadır. Günde üç tane kayısı, sağlık için önemli bir katkı sağlayabilir.

Ancak herhangi bir diyet değişikliği yapmadan önce bir sağlık uzmanına danışmak önemlidir.

Kaynak: Aydınlık, Gerçek Gündem