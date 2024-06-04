Kayısı reçeli sulu mu oluyor? Usta şefler reçeli böyle yapıyor ve kıvamı şaşmıyor

Kayısı reçeli yapımı, geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir.

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Kayısı reçeli sulu mu oluyor? Usta şefler reçeli böyle yapıyor ve kıvamı şaşmıyor

Kayısı reçelinin kıvamı, doğru malzemelerin kullanımı ve doğru tekniklerin uygulanmasıyla elde edilir. Usta şefler yılların deneyimiyle kayısı reçelini sulu olmaktan çıkarıp, istenilen kıvamda ve lezzette hazırlayabilirler.

Kayısı reçelinin sulu olmaması için dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları bulunmaktadır.

İŞTE KAYISI REÇELİNİN TARİFİ

Malzemeler

Kayısı reçeli sulu mu oluyor? Usta şefler reçeli böyle yapıyor ve kıvamı şaşmıyor - Resim : 1
3 su bardağı toz şeker
1 kg kayısı
Yarım limonun suyu

HAZIRLANIŞI

Öncelikle kayısıları bol suda yıkayarak ortadan ikiye ayırın. Çekirdeklerini çıkartın ve başka bir kaba alın.
Çekirdekleri çıkartılan kayısıları, orta boy bir tencerenin içine koyun. Üzerine toz şekeri ekleyin ve tencereyi hafifçe sallayın.
Böylece şekerin en alt kısımlara ulaşması da sağlanır. Tencerenin kapağını kapatarak 1 gece bekletin.
İsteğe göre kayısıdan çıkartılan çekirdekleri kırabilir ve içlerinde bulunan bademi de reçelin içine ekleyebilirsiniz.
Ertesi gün önce yüksek ateşte, sonra kısık ateşte ara ara üzerindeki köpükleri alarak pişirin.
Kayısılar yumuşayınca limon suyunu ekleyin ve birkaç dakika daha pişirin.
Reçel sıcakken kavanozlara doldurun ve soğumaya bırakın. Ilımaya başladığında kapaklarını kapatıp servis için hazır hale getirin.
Kayısı reçeli kaç dakika pişer? 20 dakika hazırlama, 30 dakika pişirme süresi vardır. Ortalama 50 dakika da ev yapımı kayısı reçelini hazırlayabilirsiniz. Afiyet olsun.

Kaynak: Youtube.com, Lezzet.com.tr

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