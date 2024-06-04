İlgiyle seyrediliyordu. Bahar dizisinde kötü haber! Evren gerçeği açıklıyor

‘Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?’ın 15. Bölümünde işler karışıyor. Dizidoktoru tarafından paylaşılan bir haberde; Yeni bölümde yaşanacaklar paylaşıldı.

Herkes Umay ve Parla’nın haberini almasıyla hastaneye gelir. Rengin ve Bahar hastanede gerilir, Timur ne yapacağını bilemez. Yangın görüntülerini izleyen Doruk, gördükleri karşısında tepkisiz kalamaz! Nevra son bir kez Bahar ve Timur’u barıştırmak için bir araya getirir ve bu sırada Necmettin hakkındaki gerçeği öğrenir. Ayhan, Bahar’a, Aziz Yavuzoğlu’nun tüm mirasını ona bıraktığını açıklar. Evren, Bahar’ın tahlil sonuçları hakkında endişelidir. Dora, beklenmedik birinin tarafına geçer! Uzun süre sonra mutlu bir sofraya oturan Bahar ve ailesinin hayatı tekrar alt-üst olacaktır.

“Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?” yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!

Show TV’de ekrana gelen, yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği “Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?” dizisinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Uygar Özçelik ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.