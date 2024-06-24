Camdaki Kız dizisiyle büyük ses getirmişti! Yeni kanalı ve dizisi belli oldu

Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın patronu olduğu Tims&B’nin atv için çekeceği “Kara Dut” dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken kadroya usta oyuncu Engin Şenkan'da dahil oldu.

YENİ SEZONA DAMGA VURACAK ATV DİZİSİ

Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Kara Dut dizisiyle ilgili detaylar belli oldu.

“Kara Dut” yeni sezonun merakla beklenen dizileri arasında… Yeni sezona “Siyah Kalp” ve “Toprağın Kalbi” dizilerini de çekecek olan Tims&B’nin titizlikle hazırladığı dizide İrem Helvacıoğlu başrolü oynayacak. Murat Saraçoğlu’nun yöneteceği diziyi güçlü kalem Sırma Yanık yazıyor. Temmuz ayında sete çıkması planlanan dizinin kadrosuna çok değerli bir oyuncu katıldı. Usta aktör Engin Şenkan “Kara Dut” ile el sıkıştı. Şenkan, dizide “Çetin” rolüne hayat verecek ve Kara Dut’un ana karakteri Zuhal Erdem’in babası olarak seyirci karşısına çıkacak.

Dizi annesini dramatik bir şekilde kaybettikten sonra kardeşlerine ve babasına kol kanat geren bu uğurda tıp fakültesi hayaline veda edip kariyerinin zirvesinde bir kişisel gelişim uzmanı olan Zuhal’in etkileyici hikâyesini beyazcama taşıyacak. Dizide babasının “kara dutum” diye sevdiği Zuhal’in yıllar sonra kalbini açtığı büyük aşkı Tayfun’la sınavı çok konuşulacak olaylara sahne olacak.