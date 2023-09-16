Mısır haşlarken tencereye 1 bardak koyun! Tüm mısırları lokum gibi yumuşacık yapıyor

Mısır, yaz aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Ancak, mısır haşlarken bazı püf noktaları bilmek, mısırın lezzetini ve dokusunu önemli ölçüde artırabilir. Bu yazımızda, mısır haşlarken dikkat edilmesi gereken noktalara ve lokum gibi yumuşacık yapmanın sırrına değineceğiz.

Mısır haşlarken tencereye 1 bardak süt koyun!

Mısır haşlarken en önemli noktalardan biri, tencereye 1 bardak süt eklemektir. Bu sayede, mısır daha lezzetli ve yumuşak olacaktır. Sütün içeriğindeki yağ ve şeker, mısırın doğal tatlarını ön plana çıkaracak ve lokum gibi yumuşacık bir yapıya kavuşmasını sağlayacaktır.

Haşlanmış mısır yaparken bilinmesi gereken 3 tüyo

Mısır haşlamak oldukça kolay bir işlemdir, ancak bazı püf noktalarına dikkat edilmesi, mısırın lezzetini ve dokusunu artıracaktır. İşte, haşlanmış mısır yaparken bilinmesi gereken 3 tüyo:

1. Taze mısır kullanın:

Mısırın lezzeti ve dokusu, tazeliğiyle doğru orantılıdır. Bu nedenle, mümkünse taze mısır kullanmanızı öneririz.

2. Mısır koçanını temizleyin:

Mısır koçanını temizlemek, mısırın daha lezzetli ve sağlıklı olmasını sağlar. Koçanın üzerindeki iplikleri çıkardıktan sonra, mısırları su dolu bir kaba koyarak 10-15 dakika bekletin. Bu sayede, koçanlar daha kolay soyulacaktır.

3. Mısırları aşırı haşlamayın:

Mısırların aşırı haşlanması, lezzetini ve dokusunu olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, mısırları kaynar suya atarak yaklaşık 10-15 dakika haşlayın. Daha uzun süre haşlarsanız, mısırlar sertleşebilir ve lezzeti kaybolabilir.

Kaynak: Gercekgundem.com - Yaşam Editörü