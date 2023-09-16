Kabak tatlısına lezzet katan tüyo! Erime olmaması için mutlaka denemelisiniz

Kabak tatlısı, Türk mutfağının en sevilen tatlılarından biridir. Fakat, birçok kişi kabak tatlısı yaparken yaşadığı erime sorunu nedeniyle tatlıyı hazırlamaktan çekinir. Bu sorunu ortadan kaldırmak için sizlerle kabak tatlısına lezzet katan tüyoları paylaşmak istiyoruz.

1. Kabakları İyice Kurulayın



Kabak tatlısı yaparken kullanacağınız kabakları iyice yıkayın ve kurulayın. Kabakların üzerindeki su damlacıkları, tatlıyı pişirirken erime sorununa neden olabilir. Bu nedenle, kabakları mutlaka kurulamalısınız.

2. Kabakları Küp Küp Doğrayın



Kabak tatlısı yaparken, kabakları küp küp doğramak erime sorununu önlemenize yardımcı olacaktır. Kabakları ince dilimler halinde kesmek yerine küp küp doğramanız, tatlıyı daha sulu hale getirecek olan kabak suyunun daha az salınmasını sağlayacaktır.

3. Kabakları Önceden Pişirin



Kabak tatlısı yaparken, kabakları önceden pişirmek de erime sorununu önlemenize yardımcı olacaktır. Kabakları hafifçe kavurarak veya fırında pişirerek, kabakların içindeki fazla suyu atmasını sağlayabilirsiniz. Böylece, tatlıyı pişirirken erime sorunu yaşamazsınız.

4. Kabakları Şekerle Karıştırın



Kabak tatlısı yaparken, kabakları şekere karıştırarak pişirmek de erime sorununa çözüm olabilir. Kabakların içindeki suyu şekerle birleştirerek, kabakların sulu hale gelmesini engelleyebilirsiniz.

MALZEMELER



Kabak Tatlısı İçin:

2 kilogram bal kabağı (soyulmuş, dilimlenmiş)

3 su bardağı toz şeker

Üzeri İçin:

1 çay bardağı ceviz içi (isteğe göre)

1/2 çay bardağı tahin (isteğe göre)



TARİF



Eğer bal kabakları soyulmamışsa önce soymakla başlayın. Kabağın içindeki çekirdekleri bir bıçakla sıyırarak çıkartın.

Kabağın düz kısmını tahtaya sabitleyin. Kabağın kabuklarını ve yeşil kısımları bıçakla soyun.

İyice temizlenen kabakları dilimlere kesin. Dilediğiniz boyutlarda keserek pişirebilirsiniz. Daha büyük dilimler yaparsanız pişme süresi de daha uzun olacaktır.

Kabakları geniş bir tencereye alın ve üzerine şekeri ekleyin. Tencerenin kapağını kapatın ve en az 3 saat ya da 1 gece tezgahta bekletin.

Bekleme süresi sonrasında suyunu salan kabakları ocağa alın.

Kapağı kapalı şekilde yumuşayana kadar yaklaşık 30-50 dk kontrollü olarak pişirin. Kabaklara küçük bir bıçak batırarak pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz.

Pişen kabakları bir borcama alın. Soğuduktan sonra isteğe göre üzerine ceviz ve tahin ekleyerek servis edin

AFİYET OLSUN!