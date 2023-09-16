Yufkanın dağılmaması için bilmeniz gereken börek pişirme tüyosu! Asla dağılmaması için deneyin

1. Yufkaları Dikkatli Bir Şekilde Açın

Yufkaları açarken dikkatli olmak, böreğin dağılmaması için önemlidir. Yufkaları açarken, yavaş ve nazik bir şekilde hareket edin. Yufkaları açarken, kenarlarına zarar vermemeye özen gösterin.

2. Yufkaları Nemli Tutun

Yufkaların nemli kalması, böreğin dağılmaması için önemlidir. Yufkaları açtıktan sonra, üzerine bir bez örterek nemli kalmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca yufkaların kurumasını önlemek için, üzerine biraz su serpebilirsiniz.

3. Yufkaları Yağlayın

Yufkaları yağlamak, böreğin lezzetli olmasının yanı sıra, dağılmaması için de önemlidir. Yufkaların her tarafını fırça yardımıyla yağlayarak, böreğin pişerken dağılmasını engelleyebilirsiniz.

4. Böreği Sıkıca Sarın

Böreği sıkıca sararak, yufkanın dağılmasını önleyebilirsiniz. Böreği sararken, yufkanın kenarlarını içe doğru katlayarak sıkıca sarın. Böreği sardıktan sonra, üzerine biraz daha yağ sürerek, daha lezzetli hale getirebilirsiniz.

5. Böreği Önceden Isıtılmış Fırında Pişirin

Böreği önceden ısıtılmış fırında pişirmek, yufkanın dağılmaması için önemlidir. Fırını önceden ısıtarak, böreği fırına vermeden önce fırının sıcaklığını kontrol edin. Böreği fırına vermeden önce, üzerine biraz daha yağ sürerek, daha lezzetli hale getirebilirsiniz.

MALZEMELER



Hamur malzemeleri;



1.5 su bardağı süt

1/2 (yarım) su bardağı zeytinyağı

1 paket instant maya

1 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

4,5 su bardağı un(ortalama)

İç malzeme;

1 kuru soğan

4-5 dal yeşil soğan

1 kırmızı biber

300 gr kıyma

2 patates

Tuz

Karabiber

Zeytinyağ

1 yemek kaşığı biber salçası



Aralarına sürmek için;



Tereyağı

Üzeri için;

1 yumurta sarısı



TARİF



İlk önce iç malzememizi hazırlayalım. Tavaya zeytin yağını alıp soteleyin. Pembeleşince biber ve kıymayı ekleyin. Kıyma suyunu bırakıp çekince salçasını ve baharatını ekleyin. Son olarak da minik minik doğradığınız patatesleri ekleyip pişirin altını kapatın.

Hamur malzemelerini bir kaba alın ve yoğurun. Ben 4. 5 su bardağı un kullandım ama sizin un cinsinize göre değişebilir. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edin. 1 saat mayalandırın.

Mayalanan hamuru 6 bezeye ayırın. 6 bezeyi tek tek un yardımıyla dikdörtgen şeklinde açabildiğiniz kadar açın. 6 hamuru aralarına erimiş tereyağ sürüp iç malzemeden serpiştirerek üst üste koyun. En üste koyduğunuza yağ sürülmeyecek ve iç koyulmayacak.

Bu işlem sonunda üst üste konulmuş araları içli yağlı 6 hamurumuz var. Elimizle üzerlerine hafif hafif bastırarak yayıyoruz ve zarf şeklinde katlıyoruz. Tersini çevirip (kat yeri altta olacak şekilde )fırın tepsisine yerleştiriyoruz. Elimizle bastıra bastıra yayıyoruz. Yırtılmalar sorun olmaz korkmayın. Bıçakla istediğiniz şekilde dilimleyip yumurta sarısı sürün. 200 derece fırında pişirin.

Afiyet olsun.

kaynaklar: gercekgundem.com, mynet.com, youtube.com