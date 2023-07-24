Meğer boşuna uğraşmışız. Çıtır çıtır sigara böreği pişirmenin tek püf noktasıymış

Hazır yufkadan çıtır çıtır sigara böreği yapmak isteyenler için bazı püf noktaları bulunuyor. İlk olarak yufkaların kurumaması için üzerlerini nemli bir bezle örtmeniz gerekiyor.

Ayrıca iç harcı hazırlarken malzemeleri iyice karıştırarak homojen bir kıvam elde etmelisiniz.

Yufkaları keserken de dikkatli olmalı ve fazla bastırmamalısınız ki börekleriniz dağılmasın. Ayrıca, yağda kızartırken de kızgın yağa dikkat etmeli ve börekleri fazla bekletmeden çıkararak servis yapmalısınız. İşte böylece lezzetli ve çıtır çıtır sigara börekleri hazırlayabilirsiniz. Afiyet olsun!

SİGARA BÖREĞİNİN TARİFİ

MALZEMELER

Hazır yufka

Lor peyniri

Maydanoz

Pul biber

Sıvı yağ

NASIL YAPILIR?

İç harcı için; peyniri çatalla ezin.

İçine ince ince doğradığınız maydanozu, kırmızı biberi ekleyin ve harcı karıştırın.

İyice kızdırılmış sıvı yağda börekleri kızartın.

Kızarttığınız börekleri, mutfak havlusu üzerine koyun fazla yağını süzün.

ALTERNATİF BİR SİGARA BÖREĞİ TARİFİ DAHA

MALZEMELER

Hazır yufka

Lor peyniri

Maydanoz

Pulbiber

Sıvı yağ

HAZIRLANIŞI

İç harcı için, peyniri çatalla ezin. İçine ince ince doğradığınız maydanozu, kırmızı biberi ekleyin ve harcı karıştırın. İyice kızdırılmış sıvı yağda börekleri kızartın. Kızarttığınız börekleri, mutfak havlusu üzerine koyun fazla yağ süzülsün. Afiyet olsun...

KAYNAK: habertur.com - fotoğraflar: youtube.com