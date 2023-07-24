Türk kahvesi pişirirken bilmeniz gereken püf nokta! 40 yıllık aşçılar böyle pişiriyormuş

Türk kahvesi yaparken bazı püf noktaları vardır. İlk olarak, kahve çekirdeklerini taze olarak kullanmanız gerekir. Ayrıca, kahve suyu oranı önemlidir. Genellikle 1 fincan kahve için 1 fincan su kullanılır. Kahveyi pişirirken, köpüğü oluşana kadar karıştırmanız gerekiyor. Son olarak, kahveyi fincanlara eşit miktarda paylaştırın ve yanında biraz su servis edin. İşte size Türk kahvesi yapmanın püf noktaları.

TÜRK KAHVESİNİN TARİFİ NASILDIR?

İyi Bir Türk Kahvesi Nasıl Yapılır?



Malzemeler:

3 tatlı kaşığı Türk kahvesi

3 fincan su

3 adet küp şeker (isteğe göre) (3 kişilik)



Hazırlanışı:



Türk kahvesi yapılışında orta boy cezve kısık ateşte ocağa alınır. Kahve ve su cezveye konularak karıştırılır. Karıştırma işleminde kahvenin çözülmüş olmasına dikkat edilir ve ardından şeker eklenerek tekrar karıştırılır. Kahvenin ağır ateşte pişmesi daha lezzetli olmasını sağlar.

Köpüklü Türk Kahvesinin Püf noktaları



İyi bir Türk kahvesi yapımında öncelik olarak kullanılan malzemelerin tazeliği önemlidir. Çekilen Türk kahvesinin uzun süre beklememiş olması suda kolay çözülmesini sağlar. Aksi takdirde kahvenin bayat olması su ile karışmasını engeller.

Türk kahvesini yaparken kullanılacak olan su miktarından biraz fazla su konulmalı ve suyun soğuk olması tercih edilmelidir. Soğuk su Türk kahvesinin daha köpüklü olmasını sağlar.

Cezvedeki kahvenin ağır ve kısık ateşte pişmesi gerekir bu sayede kahve daha kolay çözünerek su ile özdeşleşir ve damaklara uygun bir lezzet oluşur.

İyi bir Türk kahvesinde hem lezzet hem de görünüm istiyorsanız su yerine sade soda kullanmak kahvenin daha leziz ve güzel olmasını sağlar.

Fotoğraflar: Youtube.com - Kaynak: mynet.com