Mumbar dolması meğer böyle yapılmalıymış. Lezzeti ilk ısırıkta bile farkını gösteriyor...

Mumbar dolması, Türk mutfağına ait bir yemektir. Kuzu bağırsağından yapılan mumbar dolması, iç harcı ve baharatlarla lezzetlendirilir. Genellikle pilav ve yoğurt eşliğinde servis edilir. Mumbar dolması, özellikle Türkiye'nin güneydoğu bölgesinde sıklıkla tüketilen bir yemektir.

Mumbar dolması yapmak isteyenler için püf noktaları oldukça önemlidir. İşte size en önemli püf noktaları:

1. Mumbarları iyice yıkayın ve temizleyin.

2. Mumbarları haşlayın ve içini dikkatlice çıkarın.

3. İç malzemeleri hazırlarken baharatları ve tuzu iyi ayarlayın.

4. Hazırladığınız iç malzemeyi mumbarların içine doldurun ve ağızlarını kapatın.

5. Dolmaları tencereye dizin ve üzerine su ilave edin.

6. Dolmaları kısık ateşte pişirin.

7. Pişen dolmaları servis tabağına alın ve üzerine sos dökerek servis yapın.

Bu püf noktalarına dikkat ederek lezzetli bir mumbar dolması yapabilirsiniz. Afiyet olsun!

Mumbar dolmasının tarifi nasıldır?

Yapımı için malzemeler



2 adet mumbar



Yıkamak için:

1 su bardağı sirke

1 su bardağı un

1 yemek kaşığı limon tuzu

İç harcı için:

500 gram pirinç

3 diş sarımsak

2 adet kuru soğan

1 adet domates

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yarım yemek kaşığı biber salçası

Tuz

Karabiber

Kimyon



Sosu için:

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı kimyon

1 baş sarımsak

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

1 litre sıcak su

Mumbar dolması tarifi Nasıl yapılır?



Temizlenmiş mumbarın içini ve dışını bol suyla birkaç kez yıkayıp iyice temizleyin.

İç harcı için domatesi ve sarımsağı rendeleyin.

Soğanları yemeklik doğrayın.

Pirinci de bol suyla yıkayıp harç malzemelerini güzelce harmanlayın.

Mumbarların içine bir huni ya da kabak oyacağı yardımı ile harcı doldurun.

Pirinç pişip şiştiğinde mumbar patlayacağından çok fazla doldurmayın, boşluk bırakın.

İki ucunu dikiş ipiyle bağladığınız mumbarları yeniden bol suyla yıkayın.

Derin bir kasede sirkeli su hazırlayıp mumbarları bu suda 15 dakika kadar bekletin.

Yeniden durulayıp bu kez de üzerine un serpin ve güzelce ovalayarak dışındaki yapışkan yüzeyini temizleyin.

Ardından mumbarlarınızı limon tuzu eklenmiş suda yıkayıp ununu arındırın.

Dilerseniz birkaç kez daha sudan geçirdiğiniz mumbar dolmalarını kenara alın.

Sosu için sarımsakları, salçayı, kimyonu, tuzu ve karabiberi bir tencerede karıştırın.

Mumbarları da tencereye alıp üzerini geçmeyecek kadar su ilave edin.

Düdüklü tencerede kısık ateşte 45 dakika kadar pişirdiğiniz mumbarınız servise hazırdır.

Afiyet olsun…

Derleme: Gercekgundem.com - Kaynak: hurriyet.com.tr - Fotoğraflar: youtube.com