Kısırı meğer Sivaslılar bu teknikle hazırlıyormuş! Kısıra lezzet katan en etkili tüyo...

Kısır, Türk mutfağının vazgeçilmez mezelerinden biridir. Ancak herkesin bildiği gibi, kısırın lezzeti malzemelerin doğru oranda kullanımı ve doğru pişirme yöntemi ile ortaya çıkar. İşte bu noktada, Sivaslıların kısır tarifi, diğer tariflere göre farklı bir lezzet sunar.

Sivaslıların yıllardır uyguladığı ve enfes bir kısır elde etmelerini sağlayan tüyosu, malzemelerin birbirine uygun şekilde karıştırılmasıdır. Bu sayede, kısırın tadı daha da zenginleşir ve yemeğin keyfi artar.

Kısırın lezzetli tarifi için öncelikle 6 çay bardağı kısırlık bulgur kullanılır. Bu bulgur, köftelik bulgur olarak da adlandırılır ve marketlerde kolaylıkla bulunabilir. Bulgurun üzerine domates ve biber salçası eklenir ve kaşık yardımıyla iyice karıştırılır. Daha sonra sıcak su eklenerek karışımın üzeri kapatılır ve bulgurun suyu çekmesi beklenir.

Bu sırada, yeşillikler hazırlanır. Maydanoz, yeşil soğan, taze nane ve marul ince ince doğranarak hazırlanır. Domateslerin de küçük küçük doğranması gerekmektedir.

Bulgurun suyu çektikten sonra, hazırlanan yeşillikler ve domatesler karışıma eklenir. Üzerine tuz, karabiber, sumak ve isteğe bağlı olarak kimyon eklenir. Son olarak limon suyu ve zeytinyağı da karışıma eklenerek güzelce karıştırılır.

Kısırın servisi için, kâseye kısır konulabilir ve ters çevrilerek servis tabağına alınabilir. Servis tabağına salatalık turşusu da eklenerek sunum daha da zenginleştirilebilir.

KISIRIN YANINA NE İYİ GİDER?

Ulusalpost.com'da yer alan bir içerikte; Kısırın yanına yakışacak lezzetlerle ilgili bilgiler paylaşıldı. İşte o bilgiler

Türk mutfağı, dünyaca ünlü lezzetleriyle herkesin beğenisini kazanmıştır. Özellikle yaz aylarının vazgeçilmez lezzeti kısır, sofralarımızın olmazsa olmazları arasındadır. Ancak kısırın yanına hangi yiyeceklerin iyi gideceği konusu, birçok kişi için hala bir merak konusu olmaya devam etmektedir.

Kısırın yanına iyi gidebilecek yiyecekler arasında öncelikle yoğurt gelmektedir. Yoğurt, kısırın baharatlı tadını dengeleyerek lezzetini arttırmaktadır. Aynı zamanda yoğurt, sindirimi kolaylaştırarak mide rahatsızlıklarını da önlemektedir.

Bunun yanı sıra, kısırın yanına tercih edebileceğiniz bir diğer yiyecek ise salatadır. Özellikle yeşillikli salatalar, kısırın yanında taze bir lezzet sunarak damak tadınızı zenginleştirecektir. Ayrıca salatalar, sağlıklı beslenme açısından da oldukça faydalıdır.

Kısırın yanına iyi gidebilecek bir diğer yiyecek seçeneği ise turşudur. Turşu, kısırın baharatlı tadını dengeleyerek fermente özelliği sayesinde sindirimi kolaylaştırmaktadır. Ayrıca turşu, bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudun direncini arttırmaktadır.

Son olarak, kısırın yanına tercih edebileceğiniz bir diğer yiyecek seçeneği de acılı ezme soslarıdır. Acılı ezme sosları, kısırın baharatlı tadını arttırarak lezzetini zenginleştirmektedir. Ancak acılı sosları tüketirken dikkatli olmakta fayda vardır, çünkü fazla tüketimi mide rahatsızlıklarına yol açabilir.