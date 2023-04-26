Kaymak nasıl yapılıyor diyorsanız sırrını bulduk! Artık marketten almayacaksınız

Mynet'te yer alan bir içerikte; Kaymak tarifiyle ilgili detaylara yer verildi. Kaymak, sofraların vazgeçilmezi olan ve pek çok besinin yanında tüketilen bir gıdadır. Kahvaltıda ekmeğe sürülen bal ve kaymak genç ya da yaşlı herkesin severek yediği bir lezzettir. Tatlıların, hamur işlerinin ve bazı yemeklerin yanında ya da üzerinde de kullanılan kaymak sıkça tüketilen bir üründür. Marketlerden alınan hazır ürünler, her zaman hijyenik ve sağlıklı olmayabilir ya da istediğiniz tadı vermeyebilir. Eğer siz de doğal kaymak lezzetine ulaşmak istiyorsanız kendi evinizde kolayca lezzetli kaymağınızı yaparak afiyetle ve gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz.

KAYMAK NASIL YAPILIR?

Lezzet.com.tr sitesinde ise kaymak tarifinin tam ölçüleri paylaşıldı, İşte kaymak yapımında işinize yarayacak bilgiler.

Kaymak Tarifi Malzemeleri

2 su bardağı süt

4 yemek kaşığı nişasta

3 paket sıvı krema

Evde Kaymak Nasıl Yapılır?

Öncelikle günlük sütünüzü kaynatın ve ılımaya bırakın. Eğer pastörize süt kullanacaksanız bu işlemi atlayabilirsiniz.

Sütün içerisine önce kremaları, ardından nişastayı ilave edin ve güzelce çırpın.

Çırpma işleminden sonra sütü tekrar ocağa alın.

Kıvamı hafifçe koyulaşana kadar karıştırın. Koyulaşmaya başladığında ocaktan alın.

Sütü borcama veya seramik kaba aktarın. Üzerini streç film ile örtün.

Süt tamamen soğuduğunda buzdolabına kaldırın. En az 2 saat buzdolabında dinlendirin. 1 gece dinlendirirseniz daha lezzetli olacaktır.

Buzdolabında soğuyan kaymağı bıçak yardımıyla kesin. Rulo şeklinde sarın.

Hazırladığınız kaymağı hava almayan bir kaba yerleştirin. Bu şekilde buzdolabında 1 haftaya kadar muhafaza edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Sadece Sütle Kaymak Nasıl Yapılır?

Kaymak yapmanın ikinci yöntemi ise sütün kaynatılmasıdır. Bu işlem için ihtiyacınız olan tek şey, günlük taze süttür.

Öncelikle 4-5 kilo sütü bir tencereye aktarın ve kaynatın. Süt kaynadığında kapağını kapatarak soğumaya bırakın.

Süt soğurken yağlı kısmı üzerinde toplanacaktır. Soğuduğunda sütün üzerinde oluşan yağlı kısmı alın.

Yağlı kısmı katılaşana kadar mikserle çırpın. Katılaştığında kapaklı bir kabın içerisine aktarın.

Hazırladığınız kaymağı buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. 4-5 gün içerisinde tüketin. Afiyet olsun.

Kaynaklar: Mynet.com- Lezzet.com.tr - Derleme: Gerçek Gündem