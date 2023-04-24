Yoğurt mayalamanın en kolay yoluymuş. Artık marketten almayacaksınız

Şimdiye dek çok zor olduğunu düşündüğünüz için daha önce hiç ev yapımı yoğurt yapmadıysanız, bunu yapabileceğinizi söylemek için şimdi buradayız. Bir kez bu tarifi yaptıktan sonra, emin olun daha önce neden yapmadığınızı sorgulayacaksınız. İşte doğal olanı özleyenlere kaya gibi sağlam yoğurt tarifiyle ilgili tüm detaylar.

Lezzet.com.tr sitesinde yer alan bir içerikte; Taş gibi yoğurt mayalamanın tarifi paylaşıldı.

Malzemeler



1 litre süt

2 yemek kaşığı yoğurt

Nasıl Yapılır?



Sütü derin bir tencere içerisine alın ve orta ateşte kaynatın.

Sütün üzerinde köpükler oluşmaya başladığında tahta kaşık ile sütü karıştırın ve havalanmasını sağlayın.

Süt kaynama noktasına geldiğinde kısık ateşe alın ve 10 dakika daha pişirin.

Cam veya seramik bir kabı masa örtüsünün ortasına alın. Kaynayan sütü kabın içerisine dökün ve ılıması için bekleyin.

Sütün uygun sıcaklığına gelip gelmediğini anlamak için, serçe parmağınızın ucunu süte batırın ve içinizden 10'a kadar sayın. Parmağınız bu süre boyunca sıcaklığa dayanabiliyorsa, süt uygun sıcaklığa gelmiş demektir.

Küçük bir kase içine bir miktar ılık süt alın. Sütün üzerine 2 yemek kaşığı yoğurdu ekleyin ve tahta kaşık ile karıştırın. Ardından bu karışımı ılınan süte ilave ederek karıştırın.

Sütlü karışımı koyduğunuz kabı temiz bir tülbent ile örtün. Sütün mayalanması için örtü ile alt ve üst kısımlarını örtün.

Yaklaşık 6 saat sonra mayalanan sütün üzerini açın ve tencereyi buzdolabına koyun.

Kıvamın tutması için hazırladığınız yoğurdu 1 gece dinlendirin. Afiyet olsun.