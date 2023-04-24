Yoğurtla karıştırılıp yenirse vücutta toksin bırakmıyor! Sivas'ta çok tüketiliyor

Lezzet.com.tr sitesinde yer alan bir içerikte; Madımak yemeğinin tarifi ve detayları paylaşıldı. İşte madımak yemeğiyle ilgili bilmeniz gereken her şey..

Malzemeler



500 gr Madımak

1 adet soğan

3 diş sarımsak

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı domates salçası

3 yemek kaşığı bulgur

1 çay kaşığı tuz



Madımak Yemeği



Zeytinyağı tencereye alınır ve yemeklik doğranan soğan kavrulmaya başlanır.

Kavrulan soğana ezilmiş sarımsak eklenir.

Salçalar eklenerek kokusu çıkana kadar kavrulur.

Madımaklar yıkanır, temizlenir ve ince ince doğranır.

Tencereye madımaklar eklenir. Ardından tuz ve bulgurda eklenerek su koyulur.

Kısık ateşte pişirilir. Yoğurt ile yenebilir. Afiyet olsun.

MADIMAK OTU HAKKINDA:

Kuzukulağıgiller familyasına ait bir bitki olan madımak, Tokat, Sivas, Yozgat ve Kayseri de yetiştirilir. Özellikle İç Anadolu ve Karadeniz'de tüketilen bu yemek, soğan, biber salçası, domates salçası gibi malzemelerden oluşur. Çorak toprakların en güzel otlarından biridir madımak. Her türlü pişirim şekliyle dahi lezzetinden bir şey kaybetmez. Eski zamanlarda yalnızca köylerde tüketilen bu besin, günümüzde büyük şehir pazarlarında da ilgi görmektedir. Malzemeler hazırsa, madımak yemeği tarifi için detaylara geçebiliriz. Madımak yemeği daha çok Sivas'ta tüketilmektedir.