İzlenme rekorları izleyen Star TV dizisi ekrandan alındı. Gerçek ortaya çıktı

2 sezon boyunca izlenme rekorları kıran Ömer dizisi final yaptı. Görkemli bir bölümle final yapan Ömer'in neden final yaptığı ortaya çıktı. Televizyongazetesi.com'daki analize göre; Ömer yeni sezonda devam etseydi aynı başarıyı elde edemeyecekti.

DİZİYİ EKİP OLARAK TADINDA BIRAKTILAR

Ömer isimli Star TV dizisinin izleyicileri bir süredir sosyal medya ortamında projenin 54. bölümü ile 6 Mayıs Pazartesi akşamı final yapıyor olmasından rahatsızdı. Bu durumu yansıtan çok sayıda yorumu da sosyal medya ortamlarında bulmak mümkün.

Aslında izleyiciler fazlasıyla haklı, çünkü Ömer dizisinin hikaye çeşitlendirme konusunda bir sıkıntısı yoktu. Ancak dizinin ana hikayesinin artık ilerleyememesi, yan hikayelerin önemini de azaltan bir etkiye neden oluyor.

Ömer ve Gamze karakterlerinin hikayesinin artık izleyicileri ekrana çekmek için asıl çekici unsur olması artık beklenemezdi. İşte bu nedenle de üçüncü sezonda Ömer dizisinin devam etmesi büyük bir risk almak olacaktı.

Dizi hayranlarının haklı olarak sevdikleri bir projenin ekranda daha uzun süre kalmasını istemesi normal bir durum.



Ancak hem ekibini projeye devam etme arzusu, hem hikayenin üçüncü sezon boyunca diziyi taşıması noktasındaki tereddütler hem de enflasyonun yüksekliği nedeniyle oluşan maliyetlerin katlanarak devam etmesi, dizi yapımcılarını ve yayıncı kanalları daha radikal davranmak zorunda bırakıyor.



Ortalama reytinglere kadar gerileyen performans ile Ömer dizisinin ikinci sezonu bile tamamlaması aslında büyük bir başarı olarak görülmeli.



Dizinin ilk sezonda istikrarlı bir grafik çizmesi, izleyici kitlesinin sadakatinin çok yüksek olması başarının ana sebepleri arasındaydı. Ancak artık bu durumu üçüncü sezonda da devam ettirebilmek hem zor hem de riskliydi.

Ömer dizisinin yayından kaldırılması, mevcut ekonomik ortam düşünüldüğü zaman ‘tadında bırakalım’ düşüncesinin de bir sonucu olarak gözüküyor.

Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı ikilisinin başarılı performansı ile güçlü uyumları da projenin akılda kalmasının en önemli nedenleri arasında gözüküyor.