ING Bank'ın emekli promosyonu belli oldu! Bankalar arasındaki yarışta son durum

Ocak ayında emekli maaşları zamlandı. Ancak bankalar tarafından emeklilere ödenen promosyon ücretlerinde herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Birçok banka 10 bin TL'nin altında promosyon ödemeyi sürdürüyor.

ING bank tarafından yapılan açıklamada ise bankanın 12.500 TL promosyon ödemesi yapacağı görüldü. Bankanın internet sitesinde yer alan açıklama şöyle;

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 8.500 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 4.000 TL’ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 12.500 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.

Siz de maaşınızı kolayca ING’ye taşıyın, nakit promosyon fırsatlarını ve emekli müşterilerimize sunduğumuz ayrıcalıkları kaçırmayın.

Emekli maaşınızı ING’den almaya başlayarak 8.500 TL’ye varan ek koşulsuz nakit promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz!

1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

3.500 TL’ye (3.500 TL hariç) kadar ise 5.100 TL,

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası ise 5.950TL,

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası ise 7.650 TL

10.000 TL ve üzeri ise 8.500 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.

Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca bankamızdan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterilerimiz yararlanabilir.

Promosyon ödemesinden faydalanmak için herhangi bir ürün koşulu bulunmamaktadır.

Promosyon taahhütnamesinin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.500 TL'ye kadarsa 5.100 TL, 3.500 TL-7.500 TL arasındaysa 5.950 TL, 7.500 TL-10.000 TL arasındaysa 7.650 TL, 10.000 TL'nin üzerindeyse 8.500 TL nakit promosyon ödenir.