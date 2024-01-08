Vakıfbank 2024 emekli promosyonu belli oldu! Yeni oranlar listeyle duyuruldu

Vakıfbank tarafından emeklilere ödenecek promosyon ücretleri belli oldu

Vakıfbank 2024 emekli promosyonu belli oldu! Yeni oranlar listeyle duyuruldu

Vakıfbank tarafından emeklilere ödenecek promosyon ücretleri merakla bekleniyordu. 2024 yılında bankalar tarafından ödenen promosyon ücretlerine zam geleceği iddia edilmişti. Vakıfbank'ın sitesinde sadece kampanya tarihinin değiştirildiği görüldü. Emeklilere ödenen promosyon ücretinde herhangi bir değişiklik yapılmadı.

İşte Vakıfbank'ın internet sitesindeki promosyon kampanyasına dair detaylar

1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,
3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,
7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,
10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL
3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

Vakıfbank 2024 emekli promosyonu belli oldu! Yeni oranlar listeyle duyuruldu - Resim : 1

Promosyon ödemesi almak için gerekli koşullar nelerdir?


Promosyon ödemeleri;

3 yıl süre ile emekli maaşının Bankamızdan alınmasının taahhüt edilmesi koşuluyla ödenecektir.
*Söz konusu 3 (üç) yıllık süre içerisinde, gelir/aylık tutarlarında meydana gelecek yıllık artış dolayısıyla, gelir/aylık alanlara ilave promosyon ödemesi yapılmayacaktır.

Kaynak: Gercekgundem.com / Haber Merkezi

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