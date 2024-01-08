FOX TV kararı uyguladı! Sevilen diziden gelen son haber seyircileri yıktı

Mahkemeye başvuran FOX TV olumsuz karar alınca Kızıl Goncalar dizisi ekrana getirilemedi. Kızıl Goncalar dizisinin yerine yayımlanan yapımlar belli oldu

FOX TV kararı uyguladı! Sevilen diziden gelen son haber seyircileri yıktı

RTÜK geçen hafta tarikat ve cemaatlerden gelen 31 bin şikayet üzerine Kızıl Goncalar dizisine 2 kez yayın durdurma ve 9 milyon TL idari para cezası vermişti.

HEDEFTEKİ DİZİ EKRANA GELMEDİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bu akşam ve haftaya yayınlanmayacak olan dizinin 3. Bölümü 22 Ocak Pazartesi seyirciyle buluşacak.

FOX TV kararı uyguladı! Sevilen diziden gelen son haber seyircileri yıktı - Resim : 1

FİNAL YAPACAK İDDİALARI DOĞRU DEĞİL

Öte yandan bazı haber sitelerinde Kızıl Goncalar dizisi final yapacak iddiaları yer aldı. Ancak bu iddialar doğru değil.

FOX TV kararı uyguladı! Sevilen diziden gelen son haber seyircileri yıktı - Resim : 2

Kızıl Goncalar dizisi kaldığı yerden yayımlarına devam edecek.

KIZIL GONCALAR DİZİSİ HAKKINDA BİLGİLER

Kızıl Goncalar, Gold Film imzalı, ilk bölümü 18 Aralık 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Ömür Atay ve Özgür Sevimli'nin üstlendiği, senaryosunu Şükrü Necati Şahin'in kaleme aldığı, dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerinde Özgü Namal ve Özcan Deniz yer almaktadır.

KIZIL GONCALAR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Levent ve Meryem’in tanışması birbirine zıt iki dünyanın çarpışmasına sebebiyet verirken, kardeş olduklarını bilmeyen iki kızın, her karşılaşmada yeni bir itişme yaşamasına zemin hazırlar.

FOX TV kararı uyguladı! Sevilen diziden gelen son haber seyircileri yıktı - Resim : 3

Börekçide Meryem ve İdris Efendi arasında yaşanan gerilim Sadi Hüdayi ve Hasna’nın hiç beklemediği gelişmelere sebep olur ve tekkenin içinde bomba etkisi yaratır.

Levent, Cüneyd’in travmalarına sebep olan geçmişteki sırlarını fark etmeye başlar. Annesi ortadan aniden kaybolan Mira ise, hatalarına bir yenisini ekler. Zeynep’in küçük yaşta evlendirileceğini öğrenen Levent ise, Meryem’i geri dönülemez bir yola sokacaktır.

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