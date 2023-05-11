Güzel bir gözleme yapmak için tüyo! Anne eli değmiş gibi oluyor - Gerçek Gündem sitesinde yer alan bir içerikte; Türk mutfağının çok sevilen lezzetlerinden biri olan gözleme tarifinin detayları paylaşıldı.

Gözleme, Türk mutfağının en sevilen yiyeceklerinden biridir. İşte size basit bir gözleme tarifi:

Malzemeler:



- 2 su bardağı un

- 1/2 su bardağı su

- 1/2 çay kaşığı tuz

- 1 yemek kaşığı sıvı yağ

- İç malzemesi (peynir, patates, ıspanak, kıyma vb.)

Yapılışı:



1. Unu bir kaba koyun ve ortasını açın.

2. Orta kısmına sıvı yağ ve tuzu ekleyin.

3. Yavaş yavaş su ekleyerek, hamuru yoğurun. Hamur kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurun.

4. Hamuru 6 eşit parçaya ayırın ve her parçayı tezgah üzerinde açın.

5. İç malzemesini hamurun yarısına koyun ve diğer yarısını üzerine kapatın.

6. Hamuru kenarlardan sıkıştırarak kapatın ve elinizle bastırarak düzleştirin.

7. Bir tavayı orta ateşte ısıtın ve gözlemeyi tavaya koyun.

8. Gözleme alt tarafı kızarana kadar pişirin ve ardından ters çevirerek diğer tarafını da pişirin.

9. Tavada pişen gözlemeyi servis tabağına alın ve sıcak servis yapın.

Not: Gözleme yaparken iç malzemesi olarak peynir, patates, ıspanak, kıyma gibi malzemeler kullanabilirsiniz. İsteğe göre baharatlar da ekleyebilirsiniz.

Bu tarifle, evde lezzetli bir gözleme yapabilirsiniz. Afiyet olsun!

Fotoğraflar: youtube.com