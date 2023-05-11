Fiyatı tırmanışa geçen dondurmayı meğer evde yapmak bu kadar kolaymış!

Dondurma fiyatları uçuşa geçmiş durumda. Ancak dondurmayı evde yapmak zor değil..

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Fiyatı tırmanışa geçen dondurmayı meğer evde yapmak bu kadar kolaymış!

Fiyatı tırmanışa geçen dondurmayı meğer evde yapmak bu kadar kolaymış! Gerçek Gündem sitesinde yer alan bir içerikte; Dondurma tarifi paylaşıldı. 

Evde dondurma yapmak oldukça kolaydır ve sadece birkaç malzeme ile yapılabilir. İşte size basit bir ev yapımı dondurma tarifi:

Malzemeler:
- 2 su bardağı süt
- 1 su bardağı krema
- 3/4 su bardağı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı vanilya özütü
- 1/4 tatlı kaşığı tuz

Fiyatı tırmanışa geçen dondurmayı meğer evde yapmak bu kadar kolaymış! - Resim : 1

Yapılışı:
1. Bir tencereye sütü, kremayı, toz şekeri ve tuzu koyun. Karıştırarak orta ateşte kaynatın.
2. Kaynatma işlemi bittikten sonra, tencereyi ocaktan alın ve vanilya özütünü ekleyin. Karıştırın.
3. Karışımı bir kaba dökün ve oda sıcaklığına gelene kadar soğumaya bırakın.
4. Soğuyan karışımı dondurma makinesine koyun ve dondurun.
5. Dondurma makinesinde donan dondurmayı, bir kapta saklayın ve dondurucuda 2-3 saat daha dondurun.

Not: Dondurma makinesi kullanmadan da evde dondurma yapabilirsiniz ancak, bu yöntem daha uzun sürebilir. Karışımı bir kaba dökün ve her 30 dakikada bir çırpma teli ile karıştırarak, dondurucuda 4-5 saat boyunca dondurun.

Bu tarifle, evde lezzetli bir dondurma yapabilirsiniz. Ayrıca, tarifi çeşitlendirmek için farklı meyveler veya çikolata gibi malzemeler de ekleyebilirsiniz.

fotoğraflar: youtube.com

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