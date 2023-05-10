Hiçbir terzinin bile bilmediği tüyo! 4 adımda ütüsüz kıyafetleri ütülü yapın

Ütüsüz kıyafetlerinizi ütülü gibi yapmak için işte bilmeniz gereken temizlik sırrı...

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Hiçbir terzinin bile bilmediği tüyo! 4 adımda ütüsüz kıyafetleri ütülü yapın

Hiçbir terzinin bile bilmediği tüyo! 4 adımda ütüsüz kıyafetleri ütülü yapın- Birçok kişi çalıştığı için ütü yapmaya vakti olmaz.

Gercekgundem.com sitesinde yer alan bir derlemede; Ütüsüz kıyafetleri ütülü gibi yapmanın detayları paylaşıldı. İşte o tüyolar

Ütüsüz kıyafetleri ütülü gibi yapmanın birkaç yolu vardır. İşte size bazı pratik yöntemler:

1. Buhar yöntemi: Ütüsüz kıyafetlerinizi buharlaştırarak, kırışıklıkların açılmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için, bir buhar makinesi veya sıcak su dolu bir çaydanlık kullanabilirsiniz. Kıyafetinizi asın ve buharı kıyafetin üzerinde gezdirin. Kırışıklıkların açıldığını göreceksiniz.

2. Duş buharı yöntemi: Kıyafetinizi bir askıya asın ve banyoda sıcak bir duş alın. Buhar, kıyafetinize çarpacak ve kırışıklıkların açılmasını sağlayacaktır.

3. Havalandırma yöntemi: Kıyafetinizi bir askıya asın ve havalandırma için bir odaya asın. Kıyafetin kumaşı gevşeyecek ve kırışıklıkların açılmasına yardımcı olacaktır.

Hiçbir terzinin bile bilmediği tüyo! 4 adımda ütüsüz kıyafetleri ütülü yapın - Resim : 1

4. Nemli havlu yöntemi: Kıyafetinizi düz bir yüzeye yerleştirin ve üzerine nemli bir havlu koyun. Havlu, kumaşa nem verecek ve kırışıklıkların açılmasını sağlayacaktır.

Bu yöntemlerle, ütüsüz kıyafetlerinizi ütülü gibi yapabilirsiniz. Ancak, özellikle iş görüşmesi veya özel bir etkinlik için giyilecek kıyafetlerde, ütü yapmak daha uygun olabilir.

EK TÜYO;

Dilerseniz ütüsüz kıyafetlerinizi bir poşet içerisinde buzluğa da koyabilirsiniz. Bu yöntem sayesinde de kıyafetleriniz ütülü gibi olabilir. 

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