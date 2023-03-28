Doğuştan beş parasız 3 burç! Asla başarılı olamıyorlar
Bazı burçlar çok şanslıyken bazı burçlar gerçekten çok şansız! İşte doğuştan paradan yana yüzü gülmeyen burçlar
Bazı burçlar dünyaya doğuştan şanslı olarak gelirler ve elleri hep para tutar. Bazı burçlar ise ne yaparsa yapsın başarılı olamazlar.
Posta'da yer alan bir içerikte; Doğuştan beş parasız burçların listesi paylaşıldı. O burçlar arasında ''İkizler, Kova ve Balık'' burcu ilk sırada yer alıyor.
İşte İkizler, Kova ve Balık burcuyla ilgili detaylar
İKİZLER BURCU
İkizler burcu çok hazırcı oldukları için para konusunda sık sık sorun yaşalar. Çünkü onlar kendilerine bile cimridirler. Para konusunda bu yüzden en çok sıkıntı çeken burçlar sıralamasında ilke girerler. Zenginlik bunalımları onları zora sokar bu yüzden ellerindekini bile kaybetme ihtimalleri var.
KOVA BURCU
Hayat konusunda da başarılı olmadılar para konusunda da. Kova burçları sürekli olarak hesap kitap yapıp işin içinden çıkamıyorlar. Kova burçları adeta profesyonel fakirler. Çünkü onlar hep eksilerdeler. Başkalarında güvenemediklerinden de yatırımları ellerinde patlar.
BALIK BURCU
Onlar yemeye içmeye alıştıkları için ceplerinde para tutmaz. Hesap kitap bilmezler. Sürekli olarak rahatlığa alışmışlar. Onların para açısından kendilerine bile faydaları yok. Kazanmak ve biriktirmek kim onlar kim. Anca Balık burçları yiyip dursunlar. Zenginlik ve para onlar için hayal kurmak. Fırsatları da iyi değerlendirmeyi bilmezler.