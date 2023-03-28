Doğuştan beş parasız 3 burç! Asla başarılı olamıyorlar

Bazı burçlar çok şanslıyken bazı burçlar gerçekten çok şansız! İşte doğuştan paradan yana yüzü gülmeyen burçlar

Son Güncelleme:
Doğuştan beş parasız 3 burç! Asla başarılı olamıyorlar

Bazı burçlar dünyaya doğuştan şanslı olarak gelirler ve elleri hep para tutar. Bazı burçlar ise ne yaparsa yapsın başarılı olamazlar.

Posta'da yer alan bir içerikte; Doğuştan beş parasız burçların listesi paylaşıldı. O burçlar arasında ''İkizler, Kova ve Balık'' burcu ilk sırada yer alıyor.

İşte İkizler, Kova ve Balık burcuyla ilgili detaylar

İKİZLER BURCU

İkizler burcu çok hazırcı oldukları için para konusunda sık sık sorun yaşalar. Çünkü onlar kendilerine bile cimridirler. Para konusunda bu yüzden en çok sıkıntı çeken burçlar sıralamasında ilke girerler. Zenginlik bunalımları onları zora sokar bu yüzden ellerindekini bile kaybetme ihtimalleri var.

KOVA BURCU


Hayat konusunda da başarılı olmadılar para konusunda da. Kova burçları sürekli olarak hesap kitap yapıp işin içinden çıkamıyorlar. Kova burçları adeta profesyonel fakirler. Çünkü onlar hep eksilerdeler. Başkalarında güvenemediklerinden de yatırımları ellerinde patlar.

BALIK BURCU


Onlar yemeye içmeye alıştıkları için ceplerinde para tutmaz. Hesap kitap bilmezler. Sürekli olarak rahatlığa alışmışlar. Onların para açısından kendilerine bile faydaları yok. Kazanmak ve biriktirmek kim onlar kim. Anca Balık burçları yiyip dursunlar. Zenginlik ve para onlar için hayal kurmak. Fırsatları da iyi değerlendirmeyi bilmezler.

Son Güncelleme:
Emeklilere duyuru! 3 gün içinde başvurana 10 bin TL yatacak Emeklilere duyuru! 3 gün içinde başvurana 10 bin TL yatacak
Salçadaki küf sorununu yok etmenin kolay yolu! Aşçılar uyguluyor Salçadaki küf sorununu yok etmenin kolay yolu! Aşçılar uyguluyor
Kılıçdaroğlu'nun kampanyasında kullandığı şarkının hikayesi Kılıçdaroğlu'nun kampanyasında kullandığı şarkının hikayesi
Taze fasulye, Ispanak ve Pırasa tüketirken dikkat! Hiç dikkat etmemiştik Taze fasulye, Ispanak ve Pırasa tüketirken dikkat! Hiç dikkat etmemiştik
ÇOK OKUNANLAR
Kar Türkiye'yi vuracak: Sıcaklıklar 20 derece birden düşüyor! Kar Türkiye'yi vuracak: Sıcaklıklar 20 derece birden düşüyor!
Aksoy Araştırma verileri: İşte Muharrem İnce’nin adaylığıyla ortaya çıkacak senaryolar İşte Muharrem İnce’nin adaylığıyla ortaya çıkacak senaryolar
Hissettiği her şey gerçek olabilir: Sezgileri en güçlü 3 burç belli oldu Hissettiği her şey gerçek olabilir: Sezgileri en güçlü 3 burç belli oldu
Mart ayında yapılan 11 anketin ortalaması alındı: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları Mart ayında yapılan 11 anketin ortalaması alındı: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları
Kılıçdaroğlu - Erdoğan yarışı: CHP'deki anketlerde sonuçlar nasıl? CHP'deki anketlerde sonuçlar nasıl?