Doğuştan beş parasız 3 burç! Asla başarılı olamıyorlar

Bazı burçlar dünyaya doğuştan şanslı olarak gelirler ve elleri hep para tutar. Bazı burçlar ise ne yaparsa yapsın başarılı olamazlar.

Posta'da yer alan bir içerikte; Doğuştan beş parasız burçların listesi paylaşıldı. O burçlar arasında ''İkizler, Kova ve Balık'' burcu ilk sırada yer alıyor.

İşte İkizler, Kova ve Balık burcuyla ilgili detaylar

İKİZLER BURCU

İkizler burcu çok hazırcı oldukları için para konusunda sık sık sorun yaşalar. Çünkü onlar kendilerine bile cimridirler. Para konusunda bu yüzden en çok sıkıntı çeken burçlar sıralamasında ilke girerler. Zenginlik bunalımları onları zora sokar bu yüzden ellerindekini bile kaybetme ihtimalleri var.

KOVA BURCU



Hayat konusunda da başarılı olmadılar para konusunda da. Kova burçları sürekli olarak hesap kitap yapıp işin içinden çıkamıyorlar. Kova burçları adeta profesyonel fakirler. Çünkü onlar hep eksilerdeler. Başkalarında güvenemediklerinden de yatırımları ellerinde patlar.

BALIK BURCU



Onlar yemeye içmeye alıştıkları için ceplerinde para tutmaz. Hesap kitap bilmezler. Sürekli olarak rahatlığa alışmışlar. Onların para açısından kendilerine bile faydaları yok. Kazanmak ve biriktirmek kim onlar kim. Anca Balık burçları yiyip dursunlar. Zenginlik ve para onlar için hayal kurmak. Fırsatları da iyi değerlendirmeyi bilmezler.