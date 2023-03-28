Emeklilere duyuru! 3 gün içinde başvurana 10 bin TL yatacak

En düşük emekli maaşı yapılan açıklamayla 7500 TL oldu. Bankaların promosyon yarışı ise tüm hızıyla devam ediyor.

İKRAMİYELERE DE ZAM GELECEK

Ramazan bayramı ve Kurban bayramı nedeniyle ödenen bayram ikramiyelerine de zam yapılacak. Temmuz ayında ise hem asgari ücrete hem de memur ve emekli maaşlarına zam gelecek.

Bugün, Çalışma bakanı tarafından da resmen bu gelişme duyurulmuştu.

BANKALARIN PROMOSYON YARIŞINDA SON GELİŞME

Türkiye Finans Katılım Bankası, emekli maaşı alan herkesi ilgilendiren önemli bir duyuru yaptı.

Mart ayının başında duyurmuş olduğu emekli promosyonu kampanyasının 31 Mart tarihine kadar geçerli olduğunu hatırlatan Türkiye Finans Katılım Bankası, maaş hesabını 3 yıllığına taşıyan emeklilere şu tutarlarda ek ödemelerin yapılacağını bildirdi:

3 bin 500 TL’ye kadar maaş alan vatandaşlara: 3.500 TL

500- 7.499 TL aralığında maaş alan vatandaşlara: 5.000 TL

500- 9.999 TL aralığında maaş alan vatandaşlara: 6.500 TL

10 bin TL ve üzeri tutarlarda maaş alan vatandaşlara: 7.500 TL



TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI’NDAN EK ÖDEME HİZMETİ!



Maaş hesaplarını taşıyan tüm emeklilere SGK’da mensup oldukları hizmet kollarına bakmaksızın 7 bin 500 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapacağını belirten Türkiye Finans Katılım Bankası, en az iki adet otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda promosyona ek 2 bin TL’ye kadar daha para hediyesi tanımlayacağını bildirdi.