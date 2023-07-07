Dibine koyun, açmayan çiçeklerin bile açmasını sağlıyor - çiçeklerin hızlı uzamasını sağlıyor

Çiçekleriniz açmıyor veya yavaş mı büyüyor? Sakın üzülmeyin! Nefisyemektarifleri.com sitesinde dikkat çeken bir tüyo paylaşıldı...

Bilindiği gibi kuru maya özellikle hamur işlerinde kullanılan bir malzemedir. Ancak çiçekçilere göre kuru mayanın bir faydası daha var.

uskuphaber.com sitesinde aktarılanlara göre : Hamur işlerinin olmazsa olmazı kuru maya, bitki ve çiçeklerin kısa süre içerisinde canlı ve sağlıklı görünmesine yardımcı olur. Bunun için tek yapmanız gereken; 3 litre suya bir yemek kaşığı kuru maya koyarak karıştırmak ve elde edilen su ile çiçekleri sulamak.



Burada dikkat etmeniz gereken bir püf noktası var; sulama esnasında suyun bitkinin yapraklarına değmemesine dikkat etmelisiniz. Su doğrudan toprağa temas etmeli.

Kuru maya sayesinde çiçekleriniz daha hızlı büyüyecek ve adeta coşacak....

SEBZE SUYUNU DÖKMEYİN ! ÇÜNKÜ ÇİÇEKLERİ COŞTURUYOR



Sebze haşladığınız zaman suyunu dökmeyin. Haşladığınız sebzelerin suyu da çiçekler için çok faydalı. Yasemin.com sitesinde yer alan içerikte; Sebze suyunun çiçekler üzerindeki etkisinden bahsedildi.

Sebzeleri haşladıktan sonra tenceredeki suyu dökmeyin soğumaya bırakın. Soğuyan suyu yetiştirdiğiniz bitki ve çiçeklerin üzerine dökün. Çiçeklerin alması gereken vitaminleri sebzelerin suyundan hızlıca gelişimi sağlayacaklardır.

ÇİÇEKLERİNİZE SU VERİRKEN ÇEŞME SUYU KULLANMAYIN



Öte yandan bilmeniz gereken bir diğer püf nokta ise asla çiçeklerinizi çeşme suyuyla beslemeyin. Çeşme suyu insanlar ve hayvanlar için zararlı olabileceği gibi çiçekler içinde zararlı olabilir. Kireçli suyun yerine mutlaka içme suyu kullanın. Bazı yerlerde çeşme suyundaki kireç oranı çok fazladır. Demliklerin dibi nasıl kireçlerle doluyorsa çiçeklerin kökleri de kireçli sular nedeniyle zarar görmektedir.

ÇİÇEKLERE MADEN SUYU VERİLİR Mİ?



Bazı kaynaklarda çiçeklere maden suyu verilebileceğine dikkat çekilmiş. Çiçeklere maden suyu verirken dikkatli olmak gerekiyor. Her sulamada maden suyu vermek çok zararlıdır. Posta.com.tr sitesinde aktarılanlara göre; İki ayda bir sularken çiçeklerine maden suyu koymak, çiçek köklerinize faydalı mineraller ile beslemek konusunda fayda sağlayacaktır. Sulama yapmadan önce maden suyunu ağzı açık bir kabın içine koyun ve iki gün boyunca asidinin kaçmasını bekleyin. Dinlendirilmiş maden suyu çiçeklerinize verebilirsiniz. Özetle çiçeklere iki ayda bir maden suyu verebilirsiniz. Vereceğiniz miktar da 1 fincanı geçmemelidir.

Kaynak: Nefisyemektarifleri.com * Yasemin.com - Fotoğraflar: Youtube.com - Derleme: Üsküp Haber - Posta.com.tr