Kışlık turşu yaparken deneyin... Turşunun daha lezzetli olmasını sağlıyor ve erimiyor

Turşu, kış aylarında sofralarımızın vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Turşu yapmak hem kolay hem de sağlıklı bir yöntemdir. Ancak turşu yaparken dikkat etmeniz gereken bazı püf noktalar vardır. İşte kışlık turşu yaparken bilmeniz gereken püf noktalar:

- Turşu yapacağınız sebzeleri iyice yıkayın ve kurulayın. Sebzelerin üzerindeki toz, kir veya böcekler turşunun bozulmasına neden olabilir.



- Turşu yapacağınız kavanozları da iyice yıkayın ve sterilize edin. Kavanozların içindeki mikroplar da turşunun bozulmasına yol açabilir. Kavanozları kaynar suda bekletmek veya fırında ısıtmak sterilizasyon için iyi yöntemlerdir.



- Turşu suyunu hazırlarken tuz, sirke, limon suyu, sarımsak, defne yaprağı, karanfil, karabiber gibi malzemeleri kullanabilirsiniz. Bu malzemeler turşuya lezzet ve aroma katar. Ayrıca tuz ve sirke turşunun uzun süre dayanmasını sağlar. Turşu suyunun ölçüsü ise şöyledir: Bir litre suya 50 gram tuz, 100 ml sirke ve 50 ml limon suyu ekleyin.



- Turşu yapacağınız sebzeleri kavanoza sıkıca yerleştirin. Aralarda boşluk bırakmayın. Bu şekilde turşu suyunun sebzelerin her yerine ulaşmasını sağlayabilirsiniz.



- Turşu suyunu kavanoza doldurduktan sonra kavanozun ağzını sıkıca kapatın. Kavanozu serin ve karanlık bir yerde saklayın. Turşunuz yaklaşık bir ay sonra olgunlaşacaktır. Turşuyu buzdolabında saklamak da ömrünü uzatır.



- Turşuyu servis etmeden önce bir süre oda sıcaklığında bekletin. Böylece turşunun lezzeti daha iyi ortaya çıkar. Afiyet olsun!

LAHANA TURŞUSU TARİFİ

Lahana Turşu Tarifi Malzemeleri:

1 büyük lahana

1 litre üzüm sirkesi

Bir baş sarımsak

Su ve tuz

Lahana Turşu Tarifi Hazırlanması:

Lahanalar bir gece önceden dış yaprakları soyulur ve göbeği çıkarılarak parçalara bölünür.

Çok küçültülmemelidir.

Büyük bir tepsi içerisinde lahanalar tuz ile bir güzel ovalanır.

Üzerine küçük bir tepsi kapatılarak ağırlık konur ve bekletilir.

Sabahında sarımsakları soyup hazırlamak gerekir sirkeyi turşu yapılacak kavanoza konur içerisine sarımsaklar atılır, üzerine lahanalar yerleştirilir.

Yukarı çıkmaması için ağırlık konur.

Üzerini bastıracak kadar su ilave edilir.

Kapağı kapatılır 10 gün sonra turşu hazır olur.

Daha çabuk olması için önceden lahanalar haşlanabilir.

Afiyet olsun!

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