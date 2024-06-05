Denge iyi ayarlanmazsa turşu bozuluyor. İşte turşucuların gerçek ölçüsü

Turşu yaparken dikkat edilmesi gereken birçok detay bulunmaktadır. Bu detaylardan biri de turşunun dengeli bir şekilde hazırlanmasıdır. Denge iyi ayarlanmazsa turşu bozulabilir ve istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir.

Turşu yaparken öncelikle kullanılan malzemelerin taze ve kaliteli olmasına dikkat edilmelidir. Sebze ve baharatların temiz olması, turşunun daha uzun süre dayanmasını sağlayacaktır. Ayrıca kullanılan suyun kalitesi de oldukça önemlidir. İçme suyu veya kaynatılmış su tercih edilmelidir.

Turşu yapımında kullanılan tuz miktarı da dengeli bir şekilde ayarlanmalıdır. Tuzun fazla olması turşunun lezzetini olumsuz etkileyebileceği gibi, az olması da turşunun bozulmasına neden olabilir. Bu nedenle doğru ölçülerde tuz kullanmak önemlidir.

TAM ÖLÇÜLÜ KARIŞIK TURŞU TARİFİ

Malzemeler:



- Yarım kg kornişon salatalık

- Yarım kg yeşil domates

- Yarım kg acur

- 1 avuç maydanoz

- 1 top orta boy beyaz lahana

- 5 tane orta boy havuç

- 250 gr kırmızı biber

- 3 baş sarımsak

- Defne yaprağı

- 5 yemek kaşığı kaya tuzu

- 2 çay bardağı sirke

- 1 yemek kaşığı şeker

- 1 tatlı kaşığı limon tuzu

- 2 lt su

KARIŞIK TURŞU NASIL HAZIRLANIR?

Tüm malzemeler temin edildikten sonra yıkayıp ayıklanır. Lahana küçük küçük kesilerek özenle yıkanır. Havuç, salatalık, acur ve kırmızı biberler isteğe göre kesilir. 5 litrelik bidonun içine ilk olarak az miktarda beyaz lahanalar konur ve sıkıştırılır. Üzerine havuç, biber, acur, domates ve salatalık eklenir ve tekrar lahana eklenir. Bu şekilde bidon dolana kadar devam edilir. Bidon dolduktan sonra su, şeker, limon tuzu, sirke ve kaya tuzu eklenerek karıştırılır. Hazırlanan karışım turşu bidonuna yavaş yavaş dökülür. Son olarak bidonun kapağını kapatmadan önce bir avuç maydanoz, sarımsak ve asma yaprağı eklenmesi turşunun daha lezzetli olmasını sağlamaktadır. Tüm malzemeleri koyduktan sonra bidonun ağzı sıkıca kapatılır. Hazırlanan turşu bidonu 20-25 gün kadar ışık ve güneşe maruz kalmayacak şekilde muhafaza edilir. 25 günün sonunda turşu servis edilebilir.

Kaynaklar: haber7.com, youtube.com, gercekgundem.com