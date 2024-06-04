Kadınların uzak durması gereken 3 burç! Onlarla evlenmek hayatınızı bitirebilir

Evlilik, hayatımızın en önemli kararlarından biri olabilir. Bu yüzden partner seçimi oldukça önemlidir. Astrolojiye inanan kişiler için burçlar, partner seçiminde dikkate alınan önemli faktörlerden biridir.

Kadınların uzak durması gereken 3 erkek burç hakkında sizlerle önemli bilgileri paylaşacağız. İşte kadınların uzak durması gereken 3 burç

KARARSIZ YENGEÇLER İÇİN ANNELERİNİN SÖZÜ KANUNDUR



Genellikle, Yengeçler harika aile adamlarıdır. Gerektiğinde çocuklarla oturacak, yemek pişirecek, kayınvalideye yardıma gidecekler. Aynı zamanda en büyük dezavantajları kararsızlık, belirsizlik , yumuşaklıktır.

Yengeçler annelerine çok bağlıdırlar, bu yüzden annenin sözü (bazen saçma da olsa) onun için her zaman kanun olacaksa şaşırmayın. Olumlu niteliklerin bolluğuna rağmen, Yengeç'in karısı, onunla yaşamın bir taş duvarın arkasına benzediğini nadiren kabul edebilir.

TERAZİLER İLE EVLENEN KADINLAR SAÇLARINI SÜPÜRGE ETMEYE MAHKUMDUR



Terazi - akıllı, makul, mantıklı. Onlar harika arkadaşlar ve yoldaşlardır, onlardan asla sıkılmayacaksınız. Ancak böyle bir kocayla ancak onun için çok çaba sarf edecek güçlü bir kadın geçinebilir. Onu harekete geçmesi için motive etmesi gerekecek.

Terazi erkeği genellikle tembeldir. Söylemesi yapmaktan daha kolay. Teraziler konuşmalarında genellikle mutluluğun parada olmadığı ifadesini kullanırlar, bu nedenle hırslarını ve tembelliklerini haklı çıkarırlar.

BALIKLARI HAYAL DÜNYASINDAN ÇIKARACAK KADIN NEREDEYSE YOKTUR



Balıklar bulutlarda süzülen erkeklerdir. Düşüncelerinde başarılı ve güçlü kişiliklerdir. Ancak bu hayalleri gerçekleştirmek için çok çaba ve zaman gerekiyor. Bu nedenle, Balık'ın tüm aileyi üzerine "çekecek" güçlü bir kadınla geçinmesi daha kolaydır. Ve inanılmazı hayal etmeye devam edecek, çünkü hayaller bir gün gerçek olmalı.

Tabii ki, her kuralın istisnaları vardır ve yukarıdakilerin tümü seçtiğinizde mevcut olmayabilir. Zayıflıklarını fark ederse ve bir kez ve herkes için üstesinden gelmeye karar verirse, emin olun insanlar başarır.

Kaynak: Karar.com