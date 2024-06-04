Star TV'de Yalı Çapkını'nın başrolüydü. Yeni adresi resmen açıklandı!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Etkileyici oyunculuğuyla beğeni toplayan Diren Polatoğulları'nın bu yaz rol alacağı proje belli oldu. Yalı Çapkını dizisinde Kazım karakterine can veren Diren Polatoğulları'nın projesiyle ilgili detaylar belli oldu.

HERKESİN BEĞENİSİNİ KAZANDI

Diren Polatoğulları iki sezondur “Yalı Çapkını” dizisiyle kalpleri fethetti. Başarılı aktör dizinin sezon finali yapmasının ardından tıpkı geçen yaz olduğu gibi yeni bir film anlaşması yaptı. Polatoğulları Murat Şeker imzalı fenomen film serisi “Çakallarla Dans”ın 7. filminde rol alacak.

BOMBA BİR FİLMDE YER ALACAK

Diren Polatoğulları, yeni filmiyle hayranlarına sürpriz yapmaya hazırlanıyor. Film serisinde Diren Polatoğulları‘nın tiyatrosunda rol aldığı, yakın dostu Şevket Çoruh da başrol oynuyor.

Diren Polatoğulları kimdir?

Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu.12 Şubat 1980, İstanbul doğumlu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Oyunculuk eğitimi almıştır.

Diren Polatoğulları, tiyatro oyunculuğu yanı sıra 2009 yılından itibaren Kurtlar Vadisi Pusu, Kurtuluş Son Durak, Karadayı, Şevkat Yerimdar, Bir Aile Hikayesi, Arıza, Kırmızı Oda, Kırmızı Oda, Üç Kuruş gibi birçok film ve dizide oynadı. Kırmızı Oda dizisindeki Hamdi Baba rolüyle yeniden ünlendi. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir