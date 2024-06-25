Çay ve kahve lekesi oluştuğunda deneyin! Tek hamlede lekeyi yok ediyor

Çay ve kahve lekeleriyle karşılaştığınızda panik yapmanıza gerek yok. Bahsettiğimiz bu yöntemleri uygulayarak lekelerden kolayca kurtulabilirsiniz. Unutmayın, sabırlı olun ve adımları dikkatlice uygulayın. Temiz kıyafetler ve lekesiz masa üstleri sizinle olsun!

Halıya veya koltuğa dökülen çay ve kahve lekeleri birçok kişinin korkulu rüyası haline geliyor.

Bu tür sorunlarla karşılaşanlar halıda oluşan lekeleri en etkili şekilde temizlemek için farklı yöntemler deniyor.

Arama motorlarında konu hakkında araştırma yapanlar çay, kahve ve vb. lekelerden kurtulmanın etkili yollarını öğrenmek istiyor.

Vereceğimiz temizleme yöntemleri sayesinde, bu tür lekelerden kurtulmak son derece kolay.

Peki halı yüzeyindeki bu lekeler nasıl temizlenir? İşte merak edilen o yöntemler...

Halıya dökülen çay ve kahve lekelerini temizleyebilmek için bu yöntemi mutlaka deneyin.

Bir kabın içerisine bir miktar ılık su koyun. Daha sonra kabın içerisine yarım limon suyu ve bulaşık deterjanını ekleyin.

Kap içerisindeki karışımı iyice karıştırdıktan sonra bezinizi bu su ile ıslatın ve lekeli yüzeye uygulayın

Lekenin çıkmaması durumunda ise çıkmayan leke üzerine karbonat dökün ve tekrar bez ile temizleyin. Bu şekilde lekelerin geçtiğini görebilirsiniz..

Kaynaklar: Ensonhaber, Gerçek Gündem, Youtube.com