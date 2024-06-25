Kanal D ile yeni anlaşma yaptı! Camdaki Kız dizisinin başrolüydü

Mehmet Ali Erbil'i ekrana döndüren Kanal D şimdi de Enis Arıkan'la el sıkıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İki iyi arkadaş olan ve beraber “Balina” oyununda rol alan Şebnem Bozoklu ile Enis Arıkan Shine Medya’nın yapımcılığını üstlendiği “Password Türkiye” yarışmasıyla yaz boyu Kanal D ekranında olacak.

KANAL D'DEN İDDİALI PROGRAM

“Password Türkiye” yarışmasını yeni yayın döneminde “Kızılcık Şerbeti” dizisinin kadrosuna katılan Şebnem Bozoklu ile meslektaşı Enis Arıkan sunacak. Adil Şentekin ve Timuçin Güner yönetimindeki Shine Medya’nın imza attığı yarışma temmuz ortasından itibaren yaz boyu Kanal D’de birbirinden ünlü konukları ağırlayacak. İki takımın karşılıklı yarışacağı program kelimelerin savaşına sahne olacak.

YARIŞMANIN GEÇMİŞİ 1961 YILINA DAYANIYOR

1961 yılından beri yapılan ve dünyanın en köklü yarışmalarından biri olan “Password Türkiye”de şifre her takımdan bir kişiye gösterilecek, oyuncular sırayla takım arkadaşlarına tek kelimelik ipucu vererek şifreyi söyletmeye çalışacak. Eğer takım arkadaşı şifreyi bulursa takım puan kazanacak, takım arkadaşı şifreyi bulamazsa sıra diğer takıma geçecek. İki oyun kazanan turu geçecek.