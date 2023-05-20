Canan Karatay yine haklıymış! Kahveyi böyle içmemek gerekiyormuş

Bilim insanları da doğruladı. Şekerli kahve çok zararlıymış. Canan Karatay kahvenin şekersiz tüketilmesini önermişti.

Şekerli kahve tüketiminin bazı zararları

1. Şekerli kahve, yüksek kalori içeriği nedeniyle kilo almaya neden olabilir.

2. Şekerli kahve, kan şekeri seviyesini yükseltip düşürebilir ve bu da enerji seviyesinde dalgalanmalara neden olabilir.

3. Şekerli kahve, diş çürümelerine ve diş eti problemlerine neden olabilir.

4. Şekerli kahve, kalp sağlığına zarar verebilir ve yüksek tansiyon riskini artırabilir.

5. Şekerli kahve, uyku kalitesini bozabilir ve uykusuzluğa neden olabilir.

Sade kahve ise, birçok faydası olan bir içecektir. İşte sade kahvenin faydaları:

1. Sade kahve, yüksek antioksidan içeriği nedeniyle vücudu serbest radikallerden koruyabilir.

2. Sade kahve, enerji seviyelerini artırabilir ve zihinsel performansı artırabilir.

3. Sade kahve, kalp sağlığını koruyabilir ve kalp hastalığı riskini azaltabilir.

4. Sade kahve, tip 2 diyabet riskini azaltabilir.

5. Sade kahve, Parkinson hastalığı riskini azaltabilir.

Ancak, sade kahve tüketirken de dikkatli olunması gerekir. Aşırı kahve tüketimi, uyku bozukluklarına, anksiyeteye ve mide problemlerine neden olabilir. Ayrıca, kahve tüketirken şeker ve süt eklenmesi, kahvenin sağlıklı etkilerini azaltabilir.

CANAN KARATAY NE DEMİŞTİ?

Dr. Canan Karatay, her sabah aç karnına Türk kahvesi içtiğini söyledi. Çiçeklerini bile sabah kahvesiyle beslediğini belirten Karatay, “Bir Türk kahvesi fincanı, domatesin verdiği antioksidandan 100 daha fazla antioksidan verir vücudunuza. Karatay ayrıca kahvenin şekersiz tüketilmesini önermişti.