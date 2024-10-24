Bu Yiyecekleri Sakın Buzdolabında Saklamayın! Meğer Yıllardır Yanlış Biliyormuşuz

Bazı besinlerin buzdolabında saklanmasının yanlış olduğunu biliyor muydunuz? Birçok kişi yiyeceklerin tazeliğini korumak için buzdolabını kullanırken, bazı gıdalar için bu uygulama besin değerini kaybetmelerine neden olabilir. İşte buzdolabında saklanmaması gereken ve doğru şekilde muhafaza edildiğinde çok daha uzun süre dayanan o gıdalar…

DOMATESİN HÜCRE YAPISINI BOZUYOR

Çoğumuz domatesleri buzdolabına koyarız, ancak uzmanlar bunun yanlış bir alışkanlık olduğunu belirtiyor. Soğuk hava, domatesin olgunlaşma sürecini durdurur ve tam lezzetine ulaşmasını engeller. Ayrıca soğuk, domatesin hücre yapısını bozarak unlu bir dokuya dönüşmesine yol açar. Domatesleri en iyi şekilde korumak için onları güneş ışığı almayan, oda sıcaklığında bir yerde saklamak en iyisidir.

PATATES HIZLI ŞEKERE DÖNÜŞÜYOR

Patateslerin de buzdolabına girmemesi gerekir. Soğuk hava, patateslerdeki nişastanın daha hızlı şekere dönüşmesine sebep olarak, patateslerin istenmeyen bir şekilde tatlanmasına yol açar. Patatesleri saklamanın ideal yolu, güneş ışığından uzak, serin ve karanlık bir alandır; örneğin dolap içleri veya kiler gibi yerler uygundur.

HIZLI KÜFLENİYOR

Soğan ve sarımsak da buzdolabında muhafaza edilmemesi gereken besinler arasında. Soğanlar, soğukta yumuşayıp küflenme eğilimi gösterir. Sarımsak ise filizlenip küflenebilir. Bu nedenle, soğan ve sarımsağı serin, kuru ve karanlık bir yerde saklamak daha doğrudur.

EKMEK ÇABUK BAYATLIYOR

Birçok kişi ekmeğin buzdolabında tazeliğini koruyacağını düşünür, ancak bu da doğru bir yöntem değildir. Buzdolabındaki soğuk hava, ekmeğin içindeki nişastanın kristalleşmesine ve ekmeğin hızla sertleşip bayatlamasına neden olur. Ekmeğin tazeliğini korumak için oda sıcaklığında saklamak veya daha uzun süre dayanmasını istiyorsanız dondurmak en iyi çözümdür.

Kaynak: Haber Merkezi