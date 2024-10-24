En Çok Yapılan Bu Hatalar Elektrik Faturasını Uçuruyor

Elektrik, doğalgaz ve su faturalarındaki artışlar, Türkiye’deki yüksek enflasyon döneminde vatandaşları zor durumda bırakıyor. Özellikle enerji fiyatlarındaki küresel artışlar ve tarife zamları, elektrik faturalarını cep yakar hale getiriyor. Ancak bazı basit tasarruf tedbirleri ile bu yükü hafifletmek mümkün.

FİŞTEKİ CİHAZLAR, MİKRODALGA FIRIN...

Evde kullanılan cihazların fişte bırakılması, gereksiz enerji tüketimine ve dolayısıyla faturaların kabarmasına neden oluyor. Özellikle bazı cihazlar, diğerlerine oranla daha fazla enerji tüketiyor. Prizde bırakılmaması gereken cihazlar arasında masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar başı çekiyor. Masaüstü bilgisayarların fişten çekilmemesi, ciddi enerji israfına yol açıyor. Aynı şekilde, mikrodalga fırınlar kullanılmadığında dahi saat göstergesi nedeniyle enerji harcamaya devam ediyor. Bu cihazların fişini çekmek, aylık elektrik faturalarında önemli bir tasarruf sağlıyor.

OYUN KONSOLLARI VE ESKİ CİHAZLAR

Oyun konsolları, enerji tasarrufu özellikleriyle donatılmış olmasına rağmen, kullanılmadığında prize takılı bırakılması faturalara ekstra yük getiriyor. Enerji Tasarrufu Vakfı'nın raporuna göre, oyun konsolları bir hanenin enerji kullanımının %6'sını oluşturuyor. Aynı şekilde, uydu alıcıları ve eski cihazlar da kullanılmadığı zaman fişten çekilmezse, önemli ölçüde enerji israfına yol açıyor.

BİR DİĞER HATALAR İSE...

Tasarruf sağlamak için enerji verimli cihazlar kullanmak ve eski cihazları yenileriyle değiştirmek öneriliyor. Bunun dışında, enerji tasarruflu ampul kullanımı, bulaşık ve çamaşır makinelerinin tam dolu çalıştırılması, güneş enerjisi paneli kullanımı gibi önlemler de faturaları düşürmeye yardımcı oluyor.

Kaynak: Haber Merkezi