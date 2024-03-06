Bir dönemin yıldızıydı... Kurtlar Vadisi'nin yayın tarihiyle ilgili açıklama

Yapım şirketi, bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinin yeniden ekrana döneceği iddialarına açıklama yaparak, bu iddiaların asılsız olduğunu belirtti. Bu açıklama ile seyircileri üzen haberin doğru olmadığı net bir şekilde ifade edildi.

Kurtlar Vadisi dizisinin tekrar ekrana döneceği yönündeki iddiaların yalan olduğu vurgulanırken, hayranlarının beklentilerini karşılamayacakları konusunda net bir duruş sergilendi. Yapım şirketi tarafından yapılan bu açıklama, dizinin hayranları arasında büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Pana Film, Kurtlar Vadisi'nin dijital bir platformda yakın zamanda yeniden başlayacağı haberlerine ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada;

"Yakın zamanda bir takım internet haber sitelerinde yapılan haberler ve sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlar neticesinde aşağıdaki açıklamayı yapma gereği hasıl olmuştur.

Yapılan haberler ve paylaşımlarda "Kurtlar Vadisi" dizisinin yeni bölümleri ile ekranlara döneceği, oyuncu kadrosunun ve yayınlanacağı platformun belirlenmiş olduğu şeklinde ibareler yer almaktadır. Öncelikle ve önemle belirtmek isteriz ki yapılan haberler ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Konuyla alakalı tekzip ilgililerine iletilmiştir.

"Kurtlar Vadisi" dizisinin ekranlara döneceği zaman, kadro ve platform hakkındaki haberleri ve gelişmeleri kaynağından öğrenmek adına sadece yapımcı olan şirketimizin ve Sayın Necati Şaşmaz'ın yapacağı açıklamaları dikkate almanızı rica ederiz.

Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: NTV