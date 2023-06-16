Beyne çok iyi geliyor... Böreklere bile eklenebilir: Canan Karatay'ın gözdesi olan besin

Aksam.com.tr sitesinde yer alan bir içerikte; Cevizle ilgili bilgiler paylaşıldı. Canan Karatay'ın cevizle ilgili açıklamalarına yer verildi. Karatay'a göre ceviz çok sağlıklı bir besin.

CEVİZ BEYNE İYİ GELİYOR

Beyindeki sinir sisteminde ortaya çıkan hatalar, işleyişin yavaşlamasına sebebiyetler verebiliyor. Bunun sonucunda ise ciddi sağlık problemleriyle karşılaşılabiliyor. Canan Karatay bu sağlık probleminin yaşanma riskini azaltabilmek için cevizin düzenli bir şekilde tüketilmesi gerektiğini üstüne basa basa açıklıyor. Ayrıca gerçekleşen bilimsel araştırmalar da Canan Karatay'ın o besin hakkındaki açıklamalarını doğru çıkartıyor.

CEVİZLİ BÖREK NASIL YAPILIR?



Cevizi kek ve böreklerinizde de kullanabilirsiniz. Özellikle cevizli börek en lezzetli hamur işleri arasında yer alıyor.

Lezzet.com.tr sitesinde yer alan bir içerikte; Cevizli börek tarifiyle ilgili detaylar paylaşıldı. İşte o tarif

Malzemeler

1/3 paket yaş maya

1 su bardağı ılık süt

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 yumurta

1 su bardağı ayçiçeği yağı

5 su bardağı un

1 su bardağı su



İÇ MALZEME İÇİN

4 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi



ÜZERİ İÇİN

250 gr tereyağı

Cevizli Börek Nasıl Yapılır?

Süt ve mayayı bir kaba alın. Maya eriyene kadar elinizle karıştırın. 15 dakika bekletin. Su, şeker, tuz, yumurta ve ayçiçeği yağını ilave edip iyice karıştırın.

Unu azar azar ilave edip yoğurun. Hamuru un serptiğiniz mutfak tezgahına alıp 5 dakika daha yoğurun. Mayalanması için üzerini örtüp 50 dakika bekletin.

Hamuru 4 bezeye ayırın. Bezelerden ilkini oklava ile unladığınız mutfak tezgahında açın. Üzerine ceviz serpiştirin ve hamuru ortadan ikiye kesin.

Hamurları uzun kenarlarından başlayarak rulo şeklinde sarın. Kalan hamurları da aynı şekilde hazırlayın. 50 cm çapındaki fırın tepsisini yağlayın.

Rulo şeklindeki hamurları tepsinin ortasından başlayarak yuvarlak şekilde yerleştirin. Tereyağını eritip ılınınca hamurun üzerine gezdirin.

Yumurtayı çırpıp böreğin üzerine sürün. Mayalanması için 50 dakika bekletin. Önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında pişirip dilimleyerek servis yapın. Afiyet olsun.

CEVİZ NASIL SAKLANIR?

Ceviz içi, lezzetli ve besleyici bir kuruyemiştir. Ancak ceviz içini uzun süre taze tutmak için bazı önlemler almak gerekir. Ceviz içini saklamak için en uygun yer buzdolabı veya derin dondurucudur. Böylece ceviz içi nemden ve ışıktan korunur ve oksitlenmesi engellenir. Ceviz içini buzdolabında saklamak için hava geçirmeyen bir kap veya poşet kullanmak gerekir. Ceviz içini derin dondurucuda saklamak için ise vakumlu poşetler tercih etmek daha iyidir. Ceviz içini bu şekilde saklarsanız bir yıla kadar taze kalabilir.