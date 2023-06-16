Beyni çalıştıran zeka testi: Ormandaki kayıp şemsiyeyi 7 saniyede bulabilir misin?

Optik illüzyonlar, farklı bakış açılarıyla bakıldığında farklı görünümleri olan bir nesnenin, çizimin veya resmin akıllara durgunluk veren bir gösterimi olarak biliniyor. turkiyegazetesi.com.tr sitesinde yer alan bir içerikte dikkat çeken teste yer verildi:

‘Görsel zekam yüksek ve illüzyon testlerinde iyiyim’ diyorsan 7 saniyede şemsiyeyi bulmalısın!

Yukarıda paylaşılan görselde rakun, kirpi, sincap, geyik, ağaçkakan, baykuş gibi birçok hayvanın görüldüğü bir orman sahnesi yer alıyor.

Yağmurun şiddetli bir şekilde yağdığını ve orman gezisine çıkan üç kişinin sırılsıklam olmaktan kurtulmak için bir şemsiye aradıklarını görebilirsiniz.

Peki, ormandaki kayıp şemsiye nerede? 7 saniye içinde onu bulabilir misiniz?

Süre başladı…

Acele edin, zaman geçiyor…

Tik tak, tik tak…

3…

2…

1…

Ve…

Süre doldu!

Şemsiyeyi belirtilen süre içinde tespit edenleri tebrik ederiz.

Bazılarınız hâlâ arıyor olabilir. Bulamayanlar çözüm için aşağıya kaydırabilir.