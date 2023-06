Bayram için kavurma yapacaklar dikkat! Kavurmaya lezzet katan tarif sırlar

Kurban Bayramı'nda en çok tercih edilen yemeklerden biri de kavurma. Ancak kavurma yaparken etin sertliği ve lezzeti konusunda bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekiyor. İşte bayram için kavurma yapacaklar için lezzet katan tarif sırları!

- Kavurma yapacağınız eti kuşbaşı şeklinde doğrayın ve üzerindeki sinirlerini temizleyin. Sinirli etler hem sert olur hem de lezzetini azaltır.



- Kavurma yapmak için en uygun et parçası but etidir. But eti hem yağlı hem de yumuşak bir ettir. Kavurma yaparken yağ oranı yüksek olan etleri tercih edin.



- Kavurma yaparken tencere olarak çelik tencere kullanın. Çelik tencere ısıyı daha iyi dağıtır ve etin eşit pişmesini sağlar.



- Etleri kavururken önce yüksek ateşte suyunu salana kadar pişirin. Sonra ocağı kısın ve etler yumuşayana kadar kısık ateşte pişirmeye devam edin. Bu şekilde etler daha lezzetli ve yumuşak olur.

- Etleri pişirirken içine bütün bir soğan atın. Soğan hem etin sertliğini alır hem de lezzet verir. Soğanı soyup bütün olarak atın, piştikten sonra çıkarabilirsiniz.



- Etleri pişirirken tuzunu sonlara doğru ekleyin. Tuz etin suyunu çeker ve sertleştirir. Tuz yerine limon suyu veya sirke de kullanabilirsiniz. Asitli sıvılar da etin yumuşamasına yardımcı olur.

- Etleri pişirdikten sonra üzerine karabiber, kekik gibi baharatlar serpin. Baharatlar kavurmaya harika bir aroma verir.

Kaynak: Gercekgundem.com