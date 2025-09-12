Astrologlar En Yalancı Burçları Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Astrolog Lyudmila Bulgakova, yalan söylemeye en yatkın burçları açıkladı. Bu burçlar, çoğunlukla yalan söylemeden duramıyor. İşte en yalancı 3 burç:

Başak

Disiplinli ve dikkatli tavırlarıyla bilinen Başak burçları, zaman zaman masum sayılabilecek yalanlara başvurabiliyor. Bu durumun temelinde ise karşılarındaki kişiye daha etkileyici görünme isteği yatıyor. Başaklar, çoğu zaman kendilerini olduğundan daha önemli göstermek için gerçeği esnetebiliyor.

Kova

Kova burçları için yalan, bencil bir amaç taşımıyor. Çoğu zaman söylediklerinin gerçek dışı olduğuna bile inanmazlar; çünkü onların dünyasında bu, yalnızca yaratıcılığın bir parçasıdır. Hayal güçleri öylesine geniştir ki, hayal ile gerçeği birbirine karıştırarak hem işlerine hem de sosyal yaşamlarına yansıtırlar.

Balık

Balık burçları için yalan kavramı farklı bir anlam taşır. Onlar gerçekleri kendi bakış açılarına göre yeniden şekillendirir. Çevrelerindeki insanlar söylediklerinin gerçeklikle uyuşmadığını düşünse de Balıklar, kendi dünyalarının doğrularından memnundur.

