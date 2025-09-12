Astrologlar En Yalancı Burçları Açıkladı

Günlük hayatın bir parçası haline gelen küçük ya da büyük yalanlarla herkes bir şekilde karşılaşabiliyor. Kimi için yalan, zor bir durumdan çıkmanın yolu olurken, kimileri için hayal gücünü besleyen bir yaşam biçimine dönüşebiliyor.

Astrologlar En Yalancı Burçları Açıkladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Astrolog Lyudmila Bulgakova, yalan söylemeye en yatkın burçları açıkladı. Bu burçlar, çoğunlukla yalan söylemeden duramıyor. İşte en yalancı 3 burç:

Astrologlar En Yalancı Burçları Açıkladı - Resim : 1

Başak

Disiplinli ve dikkatli tavırlarıyla bilinen Başak burçları, zaman zaman masum sayılabilecek yalanlara başvurabiliyor. Bu durumun temelinde ise karşılarındaki kişiye daha etkileyici görünme isteği yatıyor. Başaklar, çoğu zaman kendilerini olduğundan daha önemli göstermek için gerçeği esnetebiliyor.

Kova

Kova burçları için yalan, bencil bir amaç taşımıyor. Çoğu zaman söylediklerinin gerçek dışı olduğuna bile inanmazlar; çünkü onların dünyasında bu, yalnızca yaratıcılığın bir parçasıdır. Hayal güçleri öylesine geniştir ki, hayal ile gerçeği birbirine karıştırarak hem işlerine hem de sosyal yaşamlarına yansıtırlar.

Astrologlar En Yalancı Burçları Açıkladı - Resim : 2

Balık

Balık burçları için yalan kavramı farklı bir anlam taşır. Onlar gerçekleri kendi bakış açılarına göre yeniden şekillendirir. Çevrelerindeki insanlar söylediklerinin gerçeklikle uyuşmadığını düşünse de Balıklar, kendi dünyalarının doğrularından memnundur.

Dikkat! Telefonunuzda Bu Uygulama Varsa Hemen Silin: Hesaplarınızı BoşaltabilirDikkat! Telefonunuzda Bu Uygulama Varsa Hemen Silin: Hesaplarınızı BoşaltabilirEkonomi

BYD'den Avrupa Çıkarması: Bu Modeli Ferrari'ye Rakip OlacakBYD'den Avrupa Çıkarması: Bu Modeli Ferrari'ye Rakip OlacakEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Burç Burç Yorumları
Fenerbahçe Büyük Yükten Kurtulmuş: Bu Kadarı Da Pes Livakovic! Yeni Takımına Ayak Basar Basmaz Kriz Çıkardı
Yeni Takımına Ayak Basar Basmaz Kriz Çıkardı
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu Depremi! O İsim Bizzat Açıkladı: Transferi Bile İsteye…
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu Depremi
Osayi'nin Sahada Yumrukladığı Trabzonlu Taraftardan Şok Paylaşım! Bu Sefer Hedefinde Uğurcan Çakır Var
Bu Sefer Hedefinde Uğurcan Çakır Var
ÇOK OKUNANLAR
Transfer Dönemi Bitmeden Bombayı Patlattılar! Ali Koç Beşiktaş’ın Elinden Kaptı: Fenerbahçe’ye Belçikalı Orta Saha Fenerbahçe’ye Belçikalı Orta Saha
Diyarbakır'da Korkunç Olay! Yerde Yatan Keçiye Dokununca Öldü Diyarbakır'da Korkunç Olay! Yerde Yatan Keçiye Dokununca Öldü
Mahkemenin Ret Kararının Ardından... CHP'den Kritik 'Kayyım' Hamlesi CHP'den Kritik 'Kayyım' Hamlesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: CHP’de İkinci ‘Özlem’ Vakası! O İsim AKP Saflarına Katılıyor CHP’de İkinci ‘Özlem’ Vakası! O İsim AKP Saflarına Katılıyor
Gürsel Tekin'den CHP'de Krizi Büyütecek Sözler: 'İl Binası Neredeyse Oradayız' Krizi Büyütecek Sözler