Astrologlar En Yalancı Burçları Açıkladı
Günlük hayatın bir parçası haline gelen küçük ya da büyük yalanlarla herkes bir şekilde karşılaşabiliyor. Kimi için yalan, zor bir durumdan çıkmanın yolu olurken, kimileri için hayal gücünü besleyen bir yaşam biçimine dönüşebiliyor.
Astrolog Lyudmila Bulgakova, yalan söylemeye en yatkın burçları açıkladı. Bu burçlar, çoğunlukla yalan söylemeden duramıyor. İşte en yalancı 3 burç:
Başak
Disiplinli ve dikkatli tavırlarıyla bilinen Başak burçları, zaman zaman masum sayılabilecek yalanlara başvurabiliyor. Bu durumun temelinde ise karşılarındaki kişiye daha etkileyici görünme isteği yatıyor. Başaklar, çoğu zaman kendilerini olduğundan daha önemli göstermek için gerçeği esnetebiliyor.
Kova
Kova burçları için yalan, bencil bir amaç taşımıyor. Çoğu zaman söylediklerinin gerçek dışı olduğuna bile inanmazlar; çünkü onların dünyasında bu, yalnızca yaratıcılığın bir parçasıdır. Hayal güçleri öylesine geniştir ki, hayal ile gerçeği birbirine karıştırarak hem işlerine hem de sosyal yaşamlarına yansıtırlar.
Balık
Balık burçları için yalan kavramı farklı bir anlam taşır. Onlar gerçekleri kendi bakış açılarına göre yeniden şekillendirir. Çevrelerindeki insanlar söylediklerinin gerçeklikle uyuşmadığını düşünse de Balıklar, kendi dünyalarının doğrularından memnundur.
