Astrologlar Burçlara Göre “En Kötü Liderler”i Sıraladı

Uzaktan çalışma hayatımıza girmiş olsa da, hâlâ ofiste günlük mesaiyi sürdüren çalışanlar için liderlerin tutumu iş hayatının gidişatını belirliyor.

Bazı çalışanlar şanslı olup destekleyici yöneticilerle çalışırken, bazıları ise zorlu ve stresli bir lider profiliyle karşı karşıya kalabiliyor. Astrolog Lyudmila Bulgakova, burçlara göre iş yaşamında yönetimde zorlayıcı olabilecek liderleri sıraladı.

BAŞAK BURCU

Başak burçları, mükemmeliyetçiliğiyle tanınır. İş yerinde astlarından ve ekiplerinden yüksek beklentiler içinde olurlar. Zaman zaman aşırı talepkâr tavırları, çalışanları baskı altında hissettirebilir. Başak yöneticiler, işleri kusursuz yapmaları için astlarını sürekli zorlarken, bu yaklaşım çalışanlar üzerinde uzun süreli stres yaratabilir.

OĞLAK BURCU

Oğlak burçları, net ve sonuç odaklı bir liderlik anlayışına sahiptir. Ancak, talimatlarını eksiksiz yerine getirmeyen çalışanlara karşı sert tavırlar sergileyebilirler. Oğlak yöneticiler hedeflerini açık bir şekilde belirleseler de, beklenen performans yakalanmadığında öfkelenebilir ve yüksek sesle tepkilerini gösterebilirler; bu durum her çalışan tarafından kaldırılamayabilir.

BALIK BURCU

Balık burcu yöneticiler ise genellikle astlarına görevleri açık biçimde aktarmakta zorlanır. “Bilmiyorum, bunu yap, onu yap” tarzı belirsiz talimatlar, çalışanlar için kafa karıştırıcı olabilir. Böyle bir yönetimle çalışmak, çoğu kişi için zorlayıcı ve stresli bir deneyim olarak öne çıkıyor.

